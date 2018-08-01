بعد إبعاد لمجرد من ترشيحات أفضل مطرب بإفريقيا بسبب الاغتصاب..فنان مغربي آخر يعوضه لنيل الجائزة ﻿

بعدما تلقى الفنان المغربي سعد لمجرد ضربة موجعة، بإبعاده رسميا من قائمة جائزة أفضل مطرب فى أفريقيا لعام 2018، وذلك مباشرة عقب اتهامه للمرة الثانية باغتصاب شابة بفرنسا، قررت اللجنة المكلفة بهذه

"شوف تيفي"

بعدما تلقى الفنان المغربي سعد لمجرد ضربة موجعة، بإبعاده رسميا من قائمة جائزة أفضل مطرب فى أفريقيا لعام 2018، وذلك مباشرة عقب اتهامه للمرة الثانية باغتصاب شابة بفرنسا، قررت اللجنة المكلفة بهذه المسابقة تعويض "المعلم" بفنان الراب المغربي "مسلم".

وكان موقع "اليوم السابع"، قد أكد إبعاد سعد لمجرد من المنافسة الرسمية على اللقب الأفريقي الأبرز ضمن ترشيحات جائزة الموسيقى الأفريقية "أفريما" "Afrima" التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية و" دى جي" وعمل فني موسيقي كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا".

وأوضح الموقع المصري أن "المعلم"، كان يعتبر من أبرز المتنافسين على الجائزة في تصنيف الشمال الأفريقي خاصة بعد نجاح أغنيته "كازابلانكا" التى تجاوزت حاجز الـ58 مليون مشاهدة فى وقت قياسي، وكان ينافس فى ثلاث تصنيفات، "أفضل مطرب فى أفريقيا"، و"أفضل أغنية فى أفريقيا" عن أغنيته "كازابلانكا"، بجانب "أفضل فنان عن عمل فني في شمال أفريقيا"، إلا أن اتهامه باغتصاب فتاة بمنطقة سان تروبيه بفرنسا، تسبب في حرمانه من المنافسة على هذه الألقاب.