حزب الاستقلال ينتقذ إدراج الدارجة في المنظومة التعليمية ﻿

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي أمس الثلاثاء بالمركز العام للحزب، تحت رئاسة الأمين العام ''نزار بركة''، حيث تركز نقاش اللجنة حول توجهات ومضامين الخطاب الملكي بمناسبة

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عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي أمس الثلاثاء بالمركز العام للحزب، تحت رئاسة الأمين العام "نزار بركة"، حيث تركز نقاش اللجنة حول توجهات ومضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ومستجدات الدخول السياسي.

وأثناء اللقاء، ثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي في 20 غشت، معتبرا إياه خارطة طريق استراتيجية للدخول السياسي، يستعيد زمام الفعل الإصلاحي الذي يهم النهوض بأوضاع الشباب في مجالات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل، خاصة أمام تقاعس الحكومة في إخراج سياسات مندمجة جديدة لكل القطاعات الحيوية، رغم التنبيه الذي سبق أن وجهه الحزب للحكومة، في ما يتعلق بالمخطط الحكومي للتشغيل الذي يروم توظيف 1.2 مليون شخص.

كما طالب الحزب الحكومة، بتحيين الأولويات وأهداف البرنامج الحكومي، والانكباب على التنزيل السريع والفوري لخارطة الطريق المندمجة والإجرائية التي سطرها خطابا العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، مع تعبئة وانخراط مختلف الفعاليات والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعن الدخول المدرسي، وبعد أن ثمن الحزب المصادقة على مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، فقد أعرب الحزب عن موقفه الرافض لأي مساس بمجانية التعليم، وما سيسببه من تعميق عزلة المدرسة العمومية، وتكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة رفع مجانية التعليم.

وفي الجانب اللغوي، دعى الحزب الحكومة إلى ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم، في احترام تام للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا.

وحول مشروع قانون الخدمة العسكرية، أكد الحزب انخراطه في كل المبادرات المواطنة، التي تضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة، باعتبار توفيرها فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج الشبابي في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام، ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكدت عليها التوجيهات الملكية الأخيرة، وتصحيح الحكومة للصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب.