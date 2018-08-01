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وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده يوم ثاني عيد بمدينة وجدة

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 18:57 وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده يوم ثاني عيد بمدينة وجدة | حوادث و حقوق
وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده يوم ثاني عيد بمدينة وجدة
فارق الحياة بالمستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء، عشية اليوم الأربعاء، الشاب أيوب.ع، الذي أضرم النار في جسده أمام مركز الشرطة بوجدة يوم ثاني عيد .

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فارق الحياة بالمستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء، عشية اليوم الأربعاء، الشاب أيوب.ع، الذي أضرم النار في جسده أمام مركز الشرطة بوجدة يوم ثاني عيد .

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن أيوب.ع، البالغ من العمر قيد حياة 21 سنة، توفي بالمستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء رغم كل المجهودات التي بذلها الطاقم الطبي بوجدة والدار البيضاء على امتداد أزيد من أسبوعين . إلا أن درجة الحروق التي تجاوزت 85 في المائة من جسده حالت دون علاجه.

وأوضح ذات المصدر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حلت بمدينة وجدة نهاية الأسبوع الماضي وفتحت تحقيقا في الأمر، كما انتقلت عناصر الأمن إلى المستشفى الجامعي بالدار البيضاء حيث كان يعالج أيوب.

مضيفا أن رجال الأمن استمعوا إلى أقوال الراحل، قبل يومين من وفاته، وأنه بعد أن عرضت عليه صور بعض المشتبه بهم تعرف على اثنين منهم.

جدير بالذكر أن الراحل قام بإحراق جسده بعد الاعتداء عليه، من طرف أشخاص مجهولين وسلبه كل ما يملك. وتعذر على رجال الأمن حينها تسجيل شكايته بسبب مداومة المقاطعة الأمنية التي تزامنت مع عطلة العيد.

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