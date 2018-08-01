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التقدم والاشتراكية: الدارجة المغربية تشويش على الدخول المدرسي وإثارة لقضايا هامشية

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 18:52 التقدم والاشتراكية: الدارجة المغربية تشويش على الدخول المدرسي وإثارة لقضايا هامشية | بوليتيك
التقدم والاشتراكية: الدارجة المغربية تشويش على الدخول المدرسي وإثارة لقضايا هامشية
تفاعلا مع الوثائق المصورة التي تتضمن عبارات بالدارجة المغربية في الكتاب المدرسي، للموسم الدراسي الجديد 2018-2019، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

شوف تيفي

تفاعلا مع الوثائق المصورة التي تتضمن عبارات بالدارجة المغربية في الكتاب المدرسي، للموسم الدراسي الجديد 2018-2019، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول مضمون المقررات الدراسية.

واعتبرت المجموعة النيابية لحزب الكتاب، في سؤال كتابي توصلت شوف تيفي بنسخة منه، يومه الأربعاء، أن ما ورد في بعض المقررات الدراسية، من عبارات بالدارجة المغربية، مخالف لمنطوق الدستور المغربي في فصله الخامس، الذي ينص على رسمية اللغة العربية والأمازيغية، وأيضا تجاوزا لفلسفة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

كما ندد الفريق النيابي للحزب، باستمرار نقل الصورة النمطية للمجتمع التقليدي والمحافظ التي تنقلها مثل هذه الوثائق، ما يعني غياب الإرادة لإدراج التعليم ضمن آليات تحديث المجتمع والرقي بقيمه.

واعتبر الفريق النيابي لحزب بنعبد الله، ما تم تداوله تشويشا على الدخول المدرسي، في وقت كان يجب التركيز فيه على إصلاح أعطاب التعليم، والحرص على تجنب إثارة قضايا هامشية تؤثر على مسيرة الإصلاح.

وفي الختام وجه النائب البرلماني "جمال بنشقرون كريمي"، سؤالين للوزارة الوصية، عن الجهة التي أعدت هذه المقررات ومنطلقاتها العلمية، وكذا دواعي تضمين المقررات مثل هذه العبارات بالدارجة المغربية.

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