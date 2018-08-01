شابة عاملة بمقهى حاولت الانتحار وسط الجديدة ﻿

حاولت شابة في عقدها الثاني الانتحار، يومه الأربعاء، بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة، من خلال قطع شرايين يدها، عقب وقوع خلاف بينها وبين زميلتها في العمل بإحدى المقاهي.

"شوف تيفي"

حاولت شابة في عقدها الثاني الانتحار، يومه الأربعاء، بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة، من خلال قطع شرايين يدها، عقب وقوع خلاف بينها وبين زميلتها في العمل بإحدى المقاهي.

وحسب مصادر محلية فإن الشابة، دخلت في خلاف مع زميلتها بالعمل، قبل أن تتبادلا الضرب والرشق بالكؤوس داخل المقهى، لتتطور الأمور بعد ذلك عقب قيامها بقطع شرايين يديها بواسطة أداة حادة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمكان الواقعة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل الشابة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.