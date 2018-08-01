 الشرطة تعثر على كمية مهمة من القنب الهندي والطابا وآلة حادة بداخل أمتعة مسافر كان متوجها إلى الداخلة ﻿
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الشرطة تعثر على كمية مهمة من القنب الهندي والطابا وآلة حادة بداخل أمتعة مسافر كان متوجها إلى الداخلة

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 18:12 الشرطة تعثر على كمية مهمة من القنب الهندي والطابا وآلة حادة بداخل أمتعة مسافر كان متوجها إلى الداخلة | حوادث و حقوق
الشرطة تعثر على كمية مهمة من القنب الهندي والطابا وآلة حادة بداخل أمتعة مسافر كان متوجها إلى الداخلة
تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالسد الأمني المُنصب بالمدخل الشمالي لمدينة العيون من إيقاف أحد ركاب حافلة للنقل العمومي التي كانت متوجهة إلى مدينة الداخلة وذلك على خلفية العثور بداخل أمتعته على كمية

شوف تيفي 

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالسد الأمني المُنصب بالمدخل الشمالي لمدينة العيون من إيقاف أحد ركاب حافلة للنقل العمومي التي كانت متوجهة إلى مدينة الداخلة وذلك على خلفية العثور بداخل أمتعته على كمية كبيرة من القنب الهندي يوم أمس الثلاثاء.

وحسب مصادر شوف تفي، فإن العناصر الأمنية عثرت على حوالي 600 غرام من القنب الهندي، بالإضافة إلى 100غرام من مادة طابا وآلة حادة خاصة بالتقطيع.

وأمام هذا الأمر، تم إخضاع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه ومعرفة هوية مزوده.

وقد تأتى هذا نتيجة للمراقبة الدقيقة للعربات ومستعملي الطريق التي تقوم بها مختلف السدود الأمنية بمداخل المدينة.

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شوف تيفي حوادث وحقوق العيون الداخلة القنب الهندي

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