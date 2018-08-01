الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدخل على خط اعتقال العودة ﻿

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، قادة العالم الإسلامي وعلماءه، بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في السعودية وغيرها.

شوف تيفي وكالات

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، قادة العالم الإسلامي وعلماءه، بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في السعودية وغيرها.

وتأتي دعوة الاتحاد على خلفية المحاكمة السرية التي يتعرض لها الشيخ سلمان العودة بسجون السعودية، بعد أن تداولت صفحة لحساب "معتقلي الرأي" خبرا مفاده أن النيابة العامة تطالب بإعدام الشيخ، بما سمته "القتل تعزيرا" للداعية سلمان العودة، موجهة له 37 تهمة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم" سلمان العودة ليس إرهابيا" رفضا للاتهامات التي وجهتها المحكمة الجزائية السعودية، للداعية سلمان العودة.

وأوضح عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل، في تغريدة اليوم، أن من بين التهم الموجهة لوالده إنشاؤه منظمة النصرة بالكويت للدفاع عن رسول الله، وعضوية كل من مجلس الإفتاء الأوروبي واتحاد علماء المسلمين.

وعلى الجانب الحقوقي، قالت المتحدثة باسم" المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان" "سارة بريتشيت" في تعليقها على المحاكمات السرية في السعودية، إن الرياض لا تحترم القوانين الدولية وإنها تتخذ تهمة الإرهاب وسيلة للقمع."

وأشارت بريتشيت إلى أن السلطات السعودية، وفي إزاء المطالبات الدولية بالكشف عن مصير المعتقلين لديها، تتبع سياسة إنكار المسؤولية أو الصمت حول الموضوع وعدم نشر أي وثائق أو تقارير.

وكان الداعية سلمان العودة قد كتب تغريدة عبر حسابه في تويتر، دعا فيها لتأليف القلوب في الخليج بعد الأزمة القطرية الخليجية، بتهمة دعم الإرهاب عبر قناة الجزيرة القطرية.