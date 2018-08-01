عاجل..شركة سنطرال دانون تستجيب للمقاطعين وتعلن اتخاذ مجموعة من التدابير بعد تخفيض أسعار الحليب ﻿

أعلنت شركة ''سنطرال دانون'' بعد مشاورات ''نتواصلو''، يومه الأربعاء، عن بدأ تنفیذ سلسلة من الإجراءات التي اقترحها المستهلكون، ومن بین الإجراءات الرئیسیة المعلنة ''المنتج الجدید بـ 5 دراهم و20 سنتيما

"شوف تيفي"

أعلنت شركة "سنطرال دانون" بعد مشاورات "نتواصلو"، يومه الأربعاء، عن بدأ تنفیذ سلسلة من الإجراءات التي اقترحها المستهلكون، ومن بین الإجراءات الرئیسیة المعلنة "المنتج الجدید بـ 5 دراهم و20 سنتيما للحلیب الطري المبستر نصف دسم في كیس بحجم 470 مل في متناول الجمیع"، و "المنتج الجدید للحلیب الطري المبستر كامل الدسم یعود إلى سعره القدیم الذي كان علیه منذ منذ 10 سنوات، بـ 3 دراهم و20 سنتيما لحجم 470 مل".

وأكدت الشركة في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه عن التزامها بالتنازل عن هامش ربحها في الحلیب الطري المبستر سنطرال مع الحفاظ على هامش ربح التجار ومربي الأبقار، وزیادة الشفافیة من تجمیع الحلیب إلى توزیعه، ولا سیما من خلال تنظیم زیارات منتظمة للمعامل.

وأوضحت الشركة على أنها وتلبیة لتوقعات ومتطلبات المستهلكین فیما یخص القدرة الشرائیة والتي عبروا عنها من خلال المقاطعة التي أطلقت في أواخر شهر أبریل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كان إیمانویل فابر، الرئیس المدیر العام لمجموعة دانون ، قد اتخذ في 26 یونیو المنصرم 3 التزامات مهمة تتعلق بإنتاج وتسویق الحلیب الطري المبستر، ويتعلق الأمر أولا بإیجاد نموذج اقتصادي جدید للحلیب الطري المبستر سنطرال لجعله في متناول أكبر عدد من الناس یومیا، عن طریق بیعه بسعر التكلفة بالنسبة لـ سنطرال دانون، التي تتعهد بالتخلي عن هامش ربحها، وثانيا الاستمرار في تقدیم الحلیب الطري المبستر بأعلى معاییر الجودة وضمان الشفافیة، من التجمیع إلى التسویق، وثالثا وضع الثقة في جمیع الفاعلین والمتدخلین في قطاع الحلیب الطري المبستر لإیجاد ثمن منصف وعادل للجمیع من خلال عملیة الاستماع والمشاورة.

إجراءات فوریة للاستجابة للمتطلبات التي عبر عنها المستهلكون.

من أجل ترسیخ هذه الالتزامات على أرض الواقع، أكدت الشركة قيامها منذ شهر یولیوز بإطلاق مشاورة "نتواصلو ونواصلو" عبارة عن لقاءات عمومیة واسعة النطاق، استقطبت ما یقارب 10 ملایین شخص، والتي تعززت بتبادل الأفكار والرؤى بالتزام كبیر وشفاف ما بین مختلف المتدخلین، والتي عززت الحاجة للمضي قدما نحو تبني نموذج اقتصادي جدید للحلیب الطري وجعل ذلك بمثابة نجاح جماعي لأن المستهلكین یؤكدون على أنهم یواجهون أزمة في قوتهم الشرائیة والتي عبروا عنها من خلال المقاطعة، والتجار شعروا بانخفاض في دخلهم نتیجة لتراجع الاستهلاك الإجمالي للحلیب. وهم بحاجة لمشاهدة المبیعات تنتعش من جدید.

وأبرزت الشركة أن إنتاج الحلیب هو المصدر الرئیسي للدخل الیومي لمربي الأبقار الحلوب، وهم أیضا بحاجة إلى استعادة مستوى مبیعات الحلیب لیتمكنوا من الاستمرار في العیش، مشيرة إلى أن مبيعاتها تأثرت بشكل كبیر وتم تسجيل انخفاض واسع في رقم المعاملات التجاریة، ولهذا فالشركة في حاجة إلى إعادة رفع حجم المبیعات لضمان استدامة الشركة.

وأفادت الشركة من خلال هذا البلاغ أن المرحلة الثانیة، التي دامت مابین 22 غشت و 2 شتنبر،عبر آلاف المستهلكین عن اختیاراتهم عبر منصة "نتواصلو" ، وعلى أساسها تم الیوم الإعلان عن سلسلة من الخطوات، وهي إطلاق منتج جدید في السوق المغربي، نهاية شهر شتنبر بسعر 5 دراهم و 20 سنتيما لـ 470 مل. یتعلق الأمر بمنتج جدید للحلیب الطري المبستر نصف- دسم، والذي یعد منتجا رئیسیا في الدول الأوروبیة مثل فرنسا، وهو منتج یحتوي على نفس المكونات الصحیة الموجودة في الحلیب كامل الدسم -كلسیوم، فیتامین B،والبروتین، أي حلیب خفیف وسهل الهضم، حيث سيتم بيعه في علب بلاستیكیة، تحترم أعلى معاییر الجودة بالإضافة إلى كونها أكثر اقتصادیة، والتي يمكن استخدامها لتخفیض السعر دون المساس بالجودة، وهو الطلب الأكثر تداولا عبر منصة "نتواصلو" والشبكات الاجتماعیة، مبرزة أن المنتج الحالي للحلیب الطري المبستر سنطرال سینخفض سعره إلى المستوى الذي كان علیه منذ عشر سنوات، وذلك ابتداء من 7 شتنبر، أي بسعر 3 دراهم و20 سنتيما لعلبة 470 مل، ویتعلق الأمر بنفس المنتج الحالي: حلیب طري مبستر كامل الدسم معبأ في الورق المقوى، یقدم أعلى معاییر الجودة في السوق، من التجمع إلى التسویق.

وكشفت الشركة عن استمرارها في التفاعل المباشر مع المستهلكین و المتدخلین في هذه المشاورة، حيث سیستمر مستخدمو سنطرال دانون في زیارة جمیع أرجاء البلاد للاستماع والإنصات المباشر، والتبادل المباشر، كما كانت أثناء المشاورات، وستظل صفحة الشركة بالفیسبوك مكانًا لضمان أكبر قدر من الشفافیة في جمیع المراحل من تجمیع وتعلیب وتسویق الحلیب، وخصوصا ما یتعلق بالجودة ، إذ سيتم تنظیم زیارات منتظمة ومفتوحة لمزارع مربي الأبقار، لمساعدة المستهلك على فهم أفضل لسیرورة الجودة وطریقة العمل وكیفیة عیش الفلاح، وتنظیم زیارات منتظمة للمعامل المفتوحة للعموم للسماح للجمیع بالتحقق من التزامات الجودة الخاصة بالشركة، ونشر تكالیف إنتاج الحلیب كل ستة أشهر، ونشر نتائج وتقاریر الخبرة والتدقیق المنجزة من طرف المؤسسات والهیئات المستقلة عبر الفیسبوك بانتظام، وتنظيم زیارات انطلاقا من بدایة أكتوبر والتي سوف یتم الإعلان عنها عن طریق صفحة الفیسبوك.

وأكد بلاغ الشركة أن ایمانویل فابر، صرح ، قائلا: "نشكر جمیع الذین شاركوا في المناقشات وساهموا في إعطاء مقترحات هادفة، القرارات التي نتخذها الیوم هي مستخلصة من مقترحاتكم. نحن نراهن على المستقبل الذي نأمل أن یؤدي بنا إلى إعادة الرفع من كمیة المبیعات، واقتراح طریقة عمل مستدامة وبسعر عادل، لمنتجات ذات جودة والتي كانت جزءًا من حیاتكم الیومیة لفترة طویلة ".

ومن أجل تلبیة المتطلبات المتعلقة بالقوة الشرائیة وضمان الاستدامة الاقتصادیة والاجتماعیة لجمیع المتدخلین وضمان دخل للمربین والتجار، التي عبر عنها بطریقة واضحة خلال المشاورة، أكدت الشركة أنها ستتنازل عن هامش الربح في الحلیب الطري المبستر سنطرال، مشددة على دیمومة استثماراتها مع جمیع متدخلیها ورغبتها في تجدید علاقتها مع المستهلكین، حيث ستعمل بطریقة مختلفة، لضمان توازن اقتصادي جید، بما في ذلك إزالة جمیع نفقات التسویق على الحلیب الطري المبستر وبدء خطط لتحسین نفقاتها بإزالة تكالیف التسویق للحلیب واتخاذ برنامج لعقلنة المصاریف، مع القيام بدراسة حول استجابة المستهلكین لهذا العرض الجدید، والقيام بتحلیل جدوى نموذج العمل الجدید، مع الاستمرار في التكیف مع النموذج الجدید، لاستعادة مكانتها في السوق.

وأعلنت الشركة أن عملیة الإنصات لمختلف المتدخلین ستستمر من أجل خلق تأثیر اجتماعي إیجابي لجمیع الجهات الفاعلة في السلسلة، مع خلق مبادرات منتظمة ومشاریع جدیدة خاصة بالمسؤولیة الاجتماعیة للشركة.