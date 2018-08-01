الاتحاد الدستوري يشيد بقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين ﻿

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا أمس الثلاثاء، بالرباط، تحت رئاسة الأمين العام للحزب، محمد ساجد، ناقش فيه المستجدات السياسية والقضايا الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية التي وردت

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عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا أمس الثلاثاء، بالرباط، تحت رئاسة الأمين العام للحزب، محمد ساجد، ناقش فيه المستجدات السياسية والقضايا الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية التي وردت في الخطابات الملكية الأخيرة.

وثمن الحزب في بلاغ له، التوجيهات الملكية باعتبارها خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تستهدف بالأساس فئة الشباب، عبر توفير فرص الشغل الحقيقية لهم، ووضعه في صدارة جميع المخططات والاستراتيجيات والنموذج التنموي الجديد.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد المكتب السياسي، على تأكيد الخطابات الملكية موقف المغرب الثابت تجاه وحدته الترابية، خاصة بعد الجهود الملكية الدبلوماسية في القارة الإفريقية.

وفي المجال التعليمي، أشاد الحزب بمصادقة المجلس الوزاري على قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، باعتباره آلية لتطوير قطاع التعليم بالمغرب.

وعلى المستوى السياسي، ناقش المكتب، تطورات المشهد السياسي، وانشغالات الشعب المغربي وتطلعاته نحو عيش أفضل، في انتظار ترجمتها في قانون المالية المقبل لسنة 2019.

وفي الشأن الحزبي، تدارس المكتب السياسي لحزب الحصان، استعدادات الدخول السياسي، وما يتطلبه من دينامية و استراتيجية جديدة تساهم في إعطاء نفس جديد للعمل السياسي.