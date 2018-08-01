صفعة جديدة للانفصاليين .. منظمات صحراوية غير حقوقية تفضح أكاذيب ''البوليساريو'' أمام الوفد الأوروبي من قلب الصحراء المغربية ﻿

جمع مساء يوم أمس الثلاثاء، لقاء بين وفد لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي بممثلي فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، لفضح الدعاية

شـــوف تيفي: الـعيـون

جمع مساء يوم أمس الثلاثاء، لقاء بين وفد لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي بممثلي فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، لفضح الدعاية الكاذبة لجبهة ''البوليساريو'' الانفصالية.

ووفق مصادر ''شـوف تيفي''، فقد سلط الطرفان خلال هذا الاجتماع الأضواء الكاشفة على نزاع الصحراء المغربية ومحاور تتعلق بشرعية التمثيلية والثروات الطبيعية.

وأضافت ذات المصادر، أن الاجتماع كان جد مثمر بين الطرفين، إذ قدمت للوفد شروحات وافية بخصوص مسألة التمثيلية الشرعية لساكنة المنطقة ووهم ذلك لدى جبهة البوليساريو من خلال استحضار الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة المغربية التي أفرزت تمثيلية من أبناء المنطقة، وعرفت مشاركة قياسية ساكنة الأقاليم الجنوبية بكل حرية، خصوصاً وأن مراقبي الاتحاد الأوروبيين الذين عاينوها وصفوها بالنزيهة والشفافة.

كما أكد أعضاء المنظمات المذكورة، على وجوب الإقرار النهائي للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بعد توقيعها بالأحرف الأولى بتاريخ 24 من يوليوز الماضي.

وأشار المتحدثون، إلى أن عائدات الاتفاقية ستعود فعلياً بالنفع على المنطقة، وسينعكس أثرها إيجابياً على الساكنة بفعل تظافر كل الجهود الساعية لتحقيق إقلاع سوسيو اقتصادي يرقى لطموحات ساكنة الأقاليم الجنوبية.

وبخصوص حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المغربية، حيث أشادت المنظمات بمشاركة المرأة في العملية السياسية بالمنطقة ومستوى الحريات والحقوق، مؤكدين بأن المغرب سائر ولو ببطء في مشوار توسيع هامش الحريات الذي باتت المملكة تعرفه، والأهم أنه غير متوقف.