عاجل..هذا ما كشف عنه المدير العام لشركة سنطرال دانون بخصوص السعر الجديد للحليب ﻿

أكد المدير العام لشركة سنطرال دانون لـ ''شوف تيفي'' خلال الندوة الصحفية المنعقدة في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بأحد فنادق البيضاء، أن قرار الإعلان عن الأسعار الجديدة لمنتوج الحليب، تم من أجل

"شوف تيفي"

أكد المدير العام لشركة سنطرال دانون لـ "شوف تيفي" خلال الندوة الصحفية المنعقدة في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، بأحد فنادق البيضاء، أن قرار الإعلان عن الأسعار الجديدة لمنتوج الحليب، تم من أجل استعادة ثقة المستهلكين في الشركة.

وأوضح المدير العام في معرض رده على سؤال "شوف تيفي" أن الأسعار الجديدة، تهدف إلى تجاوز مشكل انخفاض رقم المعاملات الذي تراجع بنحو 40 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مشددا على أن هذا الرقم من المنتظر أن يتراجع كذلك خلال النصف الثاني من السنة.

وأبرز المدير العام لشركة "سنطرال دانون" أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بعد التشاور مع مجموعة من الفعاليات المرتبطة بإنتاج الحليب ومن بينهم الفلاحين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشركة ستفكر في صيغة بديلة إذا لم تعط هذه الأسعار ثمارها.

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لشركة "سنطرال دانون"، أعلن خلال أشغال الندوة الصحفية المنعقدة بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، أن السعر الجديد لمنتوج الحليب هو ثلاثة دراهم و20 سنتيما بالنسبة لعلبة "نصف لتر"، حيث تم تخفيض السعر بـ 30 سنتيم، وكشف عن إصدار منتوج جديد للحليب، يبلغ سعره درهمين ونصف.





