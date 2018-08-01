جهة سوس ماسة تستفيد من 12 في المائة من قيمة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي لتشييد عدد من المشاريع الهامة ﻿

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن قيمة الدعم الذي تستفيد منه جهة سوس ماسة من دعم اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبلغ ما يناهز 65 مليون درهم أي بنسبة لا تتجاوز 12 في المئة

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن قيمة الدعم الذي تستفيد منه جهة سوس ماسة من دعم اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبلغ ما يناهز 65 مليون درهم أي بنسبة لا تتجاوز 12 في المئة من قيمتها الإجمالية.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الدعم يوجه بالخصوص لدعم قطاع الصيد البحري وذلك في أفق الرقي به، وتجويد بنياته التحتية ومرافقه العامة بغية الزيادة من مردوده وإنتاجيته العامة.

وفي هذا الخضم ستشهد عدة مناطق بجهة سوس بناء نقط تفريغ وبيع مجهزة لتسويق المنتوجات البحرية، حيث سيتم تشييد سوق السمك بالجملة بمدينة إنزكان على مساحة تقدر ب 5000 متر مربع، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في إعادة تنظيم تسويق المنتجات البحرية، وتبلغ قيمته الاستثمارية 22 مليون درهم.

إضافة إلى إنشاء نقطة تفريغ مجهزة بإيموران والتي ستنجز على مساحة إجمالية تقدر بـ 2 هكتار و بغلاف مالي يناهز 27 مليون درهم مما سيمكن من تسهيل عملية تفريغ الأسماك خاصة من طرف مراكب الصيد التقليدي، وشحنها لتوجيهها للأسواق الداخلية بمختلف مدن المملكة.





