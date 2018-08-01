عاجل.. مفاجأة سارة للمغاربة بعد حملة المقاطعة..شوفو السعر الجديد لحليب شركة سنطرال دانون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المدير العام لشركة ''سنطرال دانون''، أعلن قبل قليل من يومه الأربعاء، خلال أشغال الندوة الصحفية المنعقدة بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، أن السعر الجديد لمنتوج الحليب هو

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المدير العام لشركة "سنطرال دانون"، أعلن قبل قليل من يومه الأربعاء، خلال أشغال الندوة الصحفية المنعقدة بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، أن السعر الجديد لمنتوج الحليب هو ثلاثة دراهم و20 سنتيما بالنسبة لعلبة "نصف لتر"، حيث تم تخفيض السعر بـ 30 سنتيم .

وأكد المدير العام لشركة "سنطرال دانون" عن إصدار منتوج جديد للحليب، يبلغ سعره درهمين ونصف، سيطلق عليه اسم "نصف الدسم"، مشيرا إلى أن الشركة لن تستفيد من الأرباح من خلال الأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها، والتي سيتم الشروع ببيعها انطلاقا من نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار مدير الشركة خلال عرضه للعديد من النقاط بخصوص الأسعار الجديدة، أن الشركة ستواصل اقتناء الحليب من الفلاحين بنفس الأسعار، مشددا في الوقت نفسه على أن تخفيض الأسعار لن يؤثر على جودة منتوج الحليب.



وجاء إعلان المدير العام لشركة "سنطرال دانون" عن السعر الجديد عقب عقد سلسلة من الاجتماعات مع أطر الشركة، من أجل تقييم اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مؤخرا بمدن مغربية تحت شعار "نتواصلو ونواصلو".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سنطرال دانون"، أطلقت بعد شهر رمضان الماضي، حملة إعلانية تحت عنوان "أجي نتصالحو"، وذلك مباشرة بعد حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات الشركة.



