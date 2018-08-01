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حصري.. هذا سبب انسحاب موريتي من قضية لمجرد

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 15:27 حصري.. هذا سبب انسحاب موريتي من قضية لمجرد | ثقافة و فنون
حصري.. هذا سبب انسحاب موريتي من قضية لمجرد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن عدم التزام الفنان المغربي سعد لمجرد بالخطة التي وضعها له المحامي الفرنسي ''ديبور موريتي'' لإخراجه من القضية الأولى، كان السبب الرئيسي الذي دفع بالمحامي الوحش إلى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن عدم التزام الفنان المغربي سعد لمجرد بالخطة التي وضعها له المحامي الفرنسي "ديبور موريتي" لإخراجه من القضية الأولى، كان السبب الرئيسي الذي دفع بالمحامي الوحش إلى إيقاف ارتباطه بملف "بريول".

وأوضح المصدر ذاته أن المحامي الفرنسي موريتي، أكد على أنه كجميع المحامين يبحث عن الربح، إلا أنه يرفض الفشل، ولهذا فهو يقوم بوضع خطة لجميع القضايا التي يعمل بها وفي حال عدم التزام موكله بهذه الخطة فإنه يقرر الانسحاب.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يوجد بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا تحت المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحه بكفالة، إلى غاية انتهاء البحث في هذا الملف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد المعلم الاغتصاب سان تروبيه النشطاء

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