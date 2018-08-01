برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحومة مفتاحة بوجبار أرملة عبد الكريم الخطيب ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الحاجة مفتاحة بوجبار، أرملة الوطني الكبير، الفقيد الدكتور عبد الكريم الخطيب.

"شوف تيفي"+" و م ع"

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الحاجة مفتاحة بوجبار، أرملة الوطني الكبير، الفقيد الدكتور عبد الكريم الخطيب.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحومة، ومن خلالهم لسائر أهلهم وذويهم، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يثبت قلوبهم، ويجزل في فقدانها ثوابهم، ويلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في هذه البرقية : "كما نسأل العلي القدير أن يتقبل الراحلة العزيزة في عداد الصالحين من عباده، ويجزيها الجزاء الحسن، عما قدمت من تضحيات في سبيل وطنها، إلى جانب رفيق دربها، المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد أبرز قادة المقاومة وجيش التحرير، المشهود لهم بالتفاني والإخلاص في خدمة الوطن والذود عن استقلاله ووحدته وسيادته، والغيرة على ثوابت الأمة ومقدساتها، والوفاء المكين للعرش العلوي المجيد.

وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نؤكد لكم سابغ عطفنا ورضانا وموصول عنايتنا السامية".



