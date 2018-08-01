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الجزائر تتعهد بالقضاء على ''الكوليرا'' خلال 10 أيام

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 14:25 الجزائر تتعهد بالقضاء على الكوليرا خلال 10 أيام | دولي
الجزائر تتعهد بالقضاء على ''الكوليرا'' خلال 10 أيام
أعلن وزير الصحة الجزائري ''مختار حسبلاوي'' أنه سيتم القضاء على وباء الكوليرا في بلاده في غضون 10 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على ''نظام اليقظة''، إلى غاية تحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه

شوف تيفي وكالات

 

أعلن وزير الصحة الجزائري ''مختار حسبلاوي'' أنه سيتم القضاء على وباء الكوليرا في بلاده في غضون 10 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على ''نظام اليقظة''، إلى غاية تحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الطارئة، وفقا لتقارير صحفية، اليوم الأربعاء

ونقلت مصادر إعلامية محلية، عن الوزير الجزائري قوله إن الوضعية تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة مشتبه فيها، مؤكدا أن المرض انتشر في 6 ولايات فقط، وهي تحت الرقابة الصحية المركزة.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة التربية من أجل اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ، وتدعيم قواعد النظافة، بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريج ودورات المياه، تحسبا للعام الدراسي الجديد.

 

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شوف تيفي المغرب الجزائر وزارة الصحة كوليرا حسبلاوي

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