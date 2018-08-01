وكالات الأنباء الأوربية تتهم غوغل وفيسبوك بالسرقة ﻿

وجهت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية -بينها وكالة الأنباء الفرنسية- أصابع الاتهام إلى شركتي غوغل وفيسبوك “بسرقة” الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، وذلك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء دعت فيه عمالقة

شوف تيفي

وجهت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية -بينها وكالة الأنباء الفرنسية- أصابع الاتهام إلى شركتي غوغل وفيسبوك “بسرقة” الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، وذلك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.

وفي المقال الذي وقعه مديرو قرابة عشرين وكالة أنباء بينها وكالة الأنباء الفرنسية وبريس اسوسيشن البريطانية و”دي.بي.أي” الألمانية، حضّ هؤلاء المديرون البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة على معالجة “الاختلال”.



واعتبر المقال أن “سرقة” عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، تشكل تهديدا لكل من المستهلكين والديمقراطية.

ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر يُفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد في حالة استخدام المحتوى الإبداعي على منصاتها، مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.

وأشار البيان المشترك للوكالات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن فيسبوك أبلغت عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباح، في حين حققت غوغل أرباحا بقيمة 12.7 مليار دولار من مبيعات بقيمة 110 مليارات.

وكان أكثر من مئة من كبار الصحفيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بيانا أعدّه زميلهم من وكالة الصحافة الفرنسية "سامي كيتز"، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم شركات الإنترنت الكبرى بالمساهمة في تمويل الصحافة.