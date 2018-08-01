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إيقاف 11 شخصا في ليلة واحدة بالعيون

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 13:09 إيقاف 11 شخصا في ليلة واحدة بالعيون | حوادث و حقوق
إيقاف 11 شخصا في ليلة واحدة بالعيون
تمكنت مصالح ولاية أمن بمدينة العيون من إيقاف 11 شخصا مبحوث عنهم في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة من أجل قضايا مختلفة مساء الإثنين.

شوف تيفي

 

تمكنت مصالح ولاية أمن بمدينة العيون من إيقاف 11 شخصا مبحوث عنهم في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة من أجل قضايا مختلفة مساء الإثنين.

وجاءت عملية التوقيف في إطار العمليات التي تقوم بها مصالح ولاية أمن العيون من أجل مكافحة الجريمة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم والمتورطين في قضايا إجرامية مختلفة.

هذا وفيما يخص الموقوفين تمت إحالتهم على العدالة بتهم مختلفة ويتعلق الأمر بكل من السرقة الموصوفة، السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، السرقة بالعنف، محاولة هتك العرض بالعنف، إهمال الأسرة، توقيف شخصين من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، وتوقيف أربعة أشخاص من أجل إكراهات بدنية.

هذا وسيتم تقديم الموقوفين أمام إحدى النيابتين العامتين بحسب نوع القضية المتورط فيها أو إلى الجهة صاحبة البحث.

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شوف تيفي العيون ايقاف 11 الشخص

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