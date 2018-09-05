 بالصورة..70 في المائة من النشطاء المغاربة يعتقدون أن سعد لمجرد غير بريء من تهمة الاغتصاب ﻿
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بالصورة..70 في المائة من النشطاء المغاربة يعتقدون أن سعد لمجرد غير بريء من تهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

بالصورة..70 في المائة من النشطاء المغاربة يعتقدون أن سعد لمجرد غير بريء من تهمة الاغتصاب

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بالصورة..70 في المائة من النشطاء المغاربة يعتقدون أن سعد لمجرد غير بريء من تهمة الاغتصاب

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 12:38 بالصورة..70 في المائة من النشطاء المغاربة يعتقدون أن سعد لمجرد غير بريء من تهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون
بالصورة..70 في المائة من النشطاء المغاربة يعتقدون أن سعد لمجرد غير بريء من تهمة الاغتصاب
مباشرة بعد اعتقال لمجرد على خلفية اتهام فتاة له باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، وضعت قناة ''شوف تيفي'' سؤالا بخصوص براءة ''المعلم'' من هذه التهمة عبر الصفحة الرسمية، ما جعل آلاف النشطاء

"شوف تيفي"

 

مباشرة بعد اعتقال لمجرد على خلفية اتهام فتاة له باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، وضعت قناة "شوف تيفي" سؤالا بخصوص براءة "المعلم" من هذه التهمة عبر الصفحة الرسمية، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون، خاصة أن الفنان المغربي متابع في قضية مشابهة بفرنسا.

واعتبر 70 في المائة من المتفاعلين أن لمجرد قد يكون مذنبا وبالتالي فهو غير بريء من تهمة الاغتصاب، في حين أكد 30 في المائة من النشطاء أن "المعلم" وقع ضحية أشخاص يحاولون تشويه سمعته حتى لا يواصل مشواره الفني الناجح.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يوجد بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا تحت المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحه بكفالة، إلى غاية انتهاء البحث في هذا الملف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد المعلم الاغتصاب سان تروبيه النشطاء

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