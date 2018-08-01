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فتح تحقيق مع شرطيين يعملان بمطار أكادير بتهمة السرقة

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 12:25 فتح تحقيق مع شرطيين يعملان بمطار أكادير بتهمة السرقة | مجتمع
فتح تحقيق مع شرطيين يعملان بمطار أكادير بتهمة السرقة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، مع شرطيين يعملان بمطار أكادير المسيرة للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالسرقة.

شوف تيفي 

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، مع شرطيين يعملان بمطار أكادير المسيرة للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالسرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أحد المسافرين كان قد صرح بضياع هاتفه المحمول في ظروف غير معلومة أثناء إجراءات العبور بالمطار، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات التقنية عن الاشتباه في تورط الشرطيين في إخفاء الهاتف بعدما عثرا عليه داخل المطار.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي لتحديد المسؤولية التأديبية.

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شوف تيفي مطار أكادير تهمة السرقة

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