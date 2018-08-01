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والي جهة درعة تافيلالت لا علاقة له بصفحة فيسبوكية تحمل اسمه

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 12:08 والي جهة درعة تافيلالت لا علاقة له بصفحة فيسبوكية تحمل اسمه | مجتمع
والي جهة درعة تافيلالت لا علاقة له بصفحة فيسبوكية تحمل اسمه
نفى والي جهة درعة – تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، نفيا قاطعا إنشاءه أو تسييره لأي صفحة باسمه عبر موقع ''فيسبوك''، مؤكدا على عدم صلته بهذه الصفحة لا من قريب ولا من بعيد.

"شوف تيفي"


نفى والي جهة درعة – تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، نفيا قاطعا إنشاءه أو تسييره لأي صفحة باسمه عبر موقع "فيسبوك"، مؤكدا على عدم صلته بهذه الصفحة لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح بيان توضيحي، توصلت به "شوف تيفي" يومه الأربعاء، أن صفحة ظهرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم والي جهة درعة – تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، حيث قام صاحبها أو أصحابها بانتحال اسم وصفة المسؤول الإقليمي ووضع صورته الشخصية بها.


تجدر الإشارة إلى أن محمد بنرباك،عينه الملك محمد السادس بتاريخ 25 يوليوز 2017 واليا على جهة درعة ــ تافيلالت وعاملا على إقليم الرشيدية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيسبوك الرشيدية والي جهة درعة تافيلالت

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