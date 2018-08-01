بعد خلافهما أمزازي و أوزين : الصلح خير ﻿

علمت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية، أن أطرافا قيادية تدخلت مساء أمس الثلاثاء، لرأب الصدع الواقع بين محمد أوزين عضو المكتب الحركي، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية عن نفس الحزب.

شوف تيفي

علمت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية، أن أطرافا قيادية تدخلت مساء أمس الثلاثاء، لرأب الصدع الواقع بين محمد أوزين عضو المكتب الحركي، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية عن نفس الحزب.

وقد انعقد هذا اللقاء، على خلفية تصريح كان قد أدلى به أوزين لإحدى المجموعات عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، أكد فيه أن أمزازي لم يفعّل لحد الآن فكرة حزب الحركة داخل وزارة التعليم، معتمدا سياسة الباب المسدود في وجه الحركيين، وأن ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب صحيح.

اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، تلقى فيه أمزازي انتقادات زميله في الحزب بصدر رحب، وشجب كل محاولة للإيقاع بينهما، معتبرا عملية التسريب سلوكا جبانا هدفه تشتيت وحدة حزب أحرضان، حسب نفس المصادر.

واعترف الوزير بقصور آلة تواصله، مؤكدا في الوقت ذاته انشغاله بالملفات الموروثة عن سلفه، والمشاكل المتراكمة داخل وزارته.

ولم يفوت أمزازي الفرصة ، ليدعو جليسه إلى التعاون والاستفادة من تجربته في التواصل، خصوصا مع مناضلي حزب الحركة الشعبية .