يهم المقاطعين: المدير العام لشركة سنطرال دانون يعود للمغرب من أجل الإعلان عن قرار هام ومفاجآت سارة ﻿

علمت شوف تيفي أن إيمانويل فابير المدير العام لشركة سنطرال دانون سيعقد ندوة صحفية مساء اليوم بالدارالبيضاء بعد انتهاء حملة « الإنصات والتشاور » التي استمرت لحوالي شهر، حيث سيناقش من خلالها الحلول

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن إيمانويل فابير المدير العام لشركة سنطرال دانون سيعقد ندوة صحفية مساء اليوم بالدارالبيضاء بعد انتهاء حملة « الإنصات والتشاور » التي استمرت لحوالي شهر، حيث سيناقش من خلالها الحلول المقترحة لوضع حد للمقاطعة التي استمرت لأزيد من أربعة أشهر.

وأضافت مصادرنا، أن إيمانويل فابير المدير العام لشركة سنطرال دانون ومن خلال هذه الندوة الصحية من المحتمل أن يكشف عن مفاجآت سارة تهم المُقاطعين.

وكانت شركة سنطرال دانون قد كلفت 1000 مسؤول بالشركة للنزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين وأصحاب المحلات، وفتح النقاش حول « النموذج الجديد » واستقبال الإقتراحات في هذا الشأن.