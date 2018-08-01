آخر مستجدات إصابة بحار بطلقة نارية في مناورات عسكرية باشتوكة أيت بها ﻿

في آخر مستجدات إصابة بحار للصيد التقليدي بطلقة نارية على مستوى الرأس بشاطئ ''تيفنيت'' علمت ''شوف تيفي''، أن حالته بدأت تستقر تدريجيا إثر نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وستجرى له عملية جراحية بعد

شوف تيفي:أكادير

في آخر مستجدات إصابة بحار للصيد التقليدي بطلقة نارية على مستوى الرأس بشاطئ "تيفنيت" علمت "شوف تيفي"، أن حالته بدأت تستقر تدريجيا إثر نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وستجرى له عملية جراحية بعد قليل من أجل إخراج الرصاصة التي استقرت بجمجمة رأسه وبالضبط بجبهته، موازاة مع سماعه لانفجار بمكان الحادث.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالبحار الثلاثيني، الذي كان يزاول مهنة الصيد التقليدي على متن قارب تقليدي لم ينتبه أن المنطقة التي يصطاد بها تعرف مناورات وتدريبات عسكرية للقوات المسلحة الملكية، الشيء الذي جعل رصاصة مجهولة تصيبه على مستوى الرأس، لينقل في وضعية جد حرجة للمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن خطورة الإصابة استدعت نقله على وجه السرعة نحو مستشفى أكادير، حيث أجريت له مختلف الفحوصات والإسعافات التي جعلت حالته تستقر نوعا ما، قبل برمجة إجراء عملية جراحية، صباح اليوم الأربعاء، لاستخراج الشظية من رأسه.





