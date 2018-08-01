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أستاذ يتهم باشا بتعنيفه

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 09:35 أستاذ يتهم باشا بتعنيفه | حوادث و حقوق
أستاذ يتهم باشا بتعنيفه
تعرف منطقة الشماعية رواج كبير وتواجد العربات المجرورة التي تؤمن عملية تنقل الأشخاص، التي تسعى السلطات المحلية لمحوها دون توفير البديل لأبناء المنطقة، حسب ما صرح به رشيد توكيل الفاعل الجمعوي

شوف تيفي

تعرف منطقة الشماعية رواج كبير وتواجد العربات المجرورة التي تؤمن عملية تنقل الأشخاص، التي تسعى السلطات المحلية لمحوها دون توفير البديل لأبناء المنطقة، حسب ما صرح به رشيد توكيل الفاعل الجمعوي والأستاذ بإحدى المدارس في المنطقة.

وقال رشيد توكيل أنه قد تم تعنيفه من طرف باشا المنطقة بعد دفاعه عن أصحاب العربات المجرورة، الذين طلبوا بخلق محطات لهم، مؤكدا أن الباشا لا يريد أن يتجاوب ومارس أسلوب القمع والمطاردة.

وأكد توكيل أن هذه العربات تساهم في التنمية وهي وسيلة النقل المتوفرة التي تربط بين الشماعية والدواوير المجاورة، في حين تتم مطاردتها في الأزقة.

وأضاف رشيد توكيل أن باشا المنطقة قد عنفه حيث نتج عن ذلك سقوطه وتم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر قانوني في الواقعة.

وأكد رشيد توكيل أن أصحاب العربات يعيلون أسرا وعددا كبيرا منهم، ومنهم من لا يملك حتى شراء دفتر واحد لأبنائه مع الدخول المدرسي، ما دفعهم للتنسيق من أجل تنظيم اعتصام أمام البلدية اليوم الأربعاء، وبالتالي الإضراب عن العمل من أجل معرفة هل تساهم هذه العربات في تنمية المنطقة أم لا، خصوصا أن الأربعاء يعد موعدا للسوق الأسبوعي في المنطقة.



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