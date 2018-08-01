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طقس حار وأمطار بهذه المناطق المغربية اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 09:11 طقس حار وأمطار بهذه المناطق المغربية اليوم الأربعاء | مجتمع
طقس حار وأمطار بهذه المناطق المغربية اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وداخل سوس وحارا نوعا ما بالسهول الداخلية،

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وداخل سوس وحارا نوعا ما بالسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل والسهول المحيطية وبالمتوسط خلال الليل والصباح مع احتمال سقوط قطرات متفرقة بالسواحل الوسطى والجنوبية. كما ستتكون سحب غير مستقرة ستعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية مع رياح وبرد بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وسايس وبالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية، وقد تصل السواحل الوسطى والجنوب وكذا السهول الغربية للأطلس.

وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية شمالية بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وجنوبية إلى شمالية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الجنوبي إلى غربية بجنوب المنطقة الشرقية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و17 درجة بالمرتفعات والريف ، وما بين 30 إلى 34 درجة شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 إلى 23 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الاطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية والبوغاز وقرب السواحل، وما بين 31 و36 درجة بالسهول المحيطية الشمالية، والوسطى، وبالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و40 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الاقاليم الجنوبية وما بين 40 و 45 درجة بأقصى الجنوب وشرق جنوب الأقاليم الجنوبية .

 

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