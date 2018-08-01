 مصرع شابتين غرقا بشاطئ ''تفضنة'' ضواحي الصويرة ﻿
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مصرع شابتين غرقا بشاطئ تفضنة ضواحي الصويرة | حوادث و حقوق

مصرع شابتين غرقا بشاطئ ''تفضنة'' ضواحي الصويرة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

مصرع شابتين غرقا بشاطئ ''تفضنة'' ضواحي الصويرة

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 09:05 مصرع شابتين غرقا بشاطئ تفضنة ضواحي الصويرة | حوادث و حقوق
مصرع شابتين غرقا بشاطئ ''تفضنة'' ضواحي الصويرة
لقيت شابتان مصرعهما مساء أمس الإثنين عقب غرقهما بشاطئ ''تفضنة''، التابع لقيادة سميمو إقليم الصويرة حينما كانتا تقومان بالسباحة.

شوف تيفي:الصويرة

لقيت شابتان مصرعهما مساء أمس الإثنين عقب غرقهما بشاطئ ''تفضنة''، التابع لقيادة سميمو إقليم الصويرة حينما كانتا تقومان بالسباحة.

ووفق مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فإن الهالكتين، شابتين متزوجتين تنحدران من دوار ''تخرشيت'' جماعة تفضنة، وقد قصدتا الشاطئ للاستمتاع بالسباحة والهروب من لهيب الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة هذه الأيام، ومع ولوجهما للمياه بمنطقة غير محروسة ، جرفتهما الأمواج الهائجة والتيار لقاع البحر واختفيتا عن الأنظار.

وأضافت ذات المصادر، أن عددا من رواد الشاطئ حاولوا جاهدين إنقاذهما، غير أن خطورة المكان والأمواج العاتية أجهضت العملية ليتم إخطار السلطات المحلية والدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية التي هرعت لعين المكان وقاموا بحملة تمشيط واسعة بالشاطئ انتهت بانتشال جثة الغريقتين وجرى نقلهما صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا شاملا حول حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الصويرة شاطئ تفضنة غرق شابتين مصرع

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