السعودية تحاكم الشيخ سلمان العودة والنيابة تطالب بإعدامه ﻿

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، يومه الثلاثاء، محاكمة سرية للشيخ سلمان العودة، حيث طالبت النيابة العامة بإعدامه ''بتهم الإرهاب''.

''شوف تيفي''

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، يومه الثلاثاء، محاكمة سرية للشيخ سلمان العودة، حيث طالبت النيابة العامة بإعدامه ''بتهم الإرهاب''.

وحسب موقع قناة الجزيرة، نقلا عن حساب معتقلي الرأي عبر ''تويتر'' فإن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة الداعية السعودي البارز الشيخ سلمان العودة، وقد وجهت له النيابة العامة 37 تهمة تتعلق ''بالإرهاب'' وطالبت بما سمته ''القتل تعزيراً'' ضده.

وأوضحت القناة أن الحساب، طالب الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف ''مهزلة المحاكمات السرية''، والضغط على السلطات السعودية للإفراج عن الشيخ سلمان العودة قبل أن تطاله تهمُ ''الإرهاب'' و''الحكم الجائر'' الذي تطالب به النيابة العامة.