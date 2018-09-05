الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدخل على الخط في فضيحة المركز الاجتماعي دار الخير تيط مليل ﻿

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ''محمد أملال'' النزيل بالجناح 8 بالمركزالاجتماعي دار الخير تيط مليل، قد دخل في إضراب عن الطعام والشراب منذ أمس الاثنين 3 شتنبر.

شوف تيفي

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ''محمد أملال'' النزيل بالجناح 8 بالمركزالاجتماعي دار الخير تيط مليل، قد دخل في إضراب عن الطعام والشراب منذ أمس الاثنين 3 شتنبر.

وأضافت الهيئة في بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن نفس الإخبار عن الإضراب عن الطعام، كان قد أرسل إلى الوكيل العام للملك.

وأعلنت الهيئة أن الهدف المطلبي للنزيل وباقي النزلاء، هو تدخل السلطات والجهات المعنية، لرفع الحيف والظلم الذي يقع عليهم، من تضييق وتعسف وتجويع، بسبب مطالبتهم أمام المنابر الإعلامية والمجتمع المدني والسلطات والجهات المعنية، للتدخل السريع لإغاثتهم من الوضع الاجتماعي والإنساني ''الكارثي'' الذي يعيشه المركز.

وطالبت الهيئة الحقوقية جميع المسؤولين التدخل السريع لإنقاذ النزيل ''محمد أملال''، خاصة وأنه كان يعاني من الجوع الشديد قبل خوضه الإضراب عن الطعام، كما تحمل الهيئة الحقوقية إدارة المركز وكافة الجهات، كامل المسؤولية لعدم تدخلها من أجل إنقاذ أشخاص في حالة خطرة وعدم تقديم المساعدة الطبية، مضيفة أنه وفي حالة الوفاة أو حالة حدوث أي مكروه للنزيل محمد أملال، فإن المسؤولية تقع على كل الجهات المتقاعسة عن القيام بواجبها لإنقاذهم وتطبيبهم، داعية الجمعيات إلى الاستنفار والانتقال إلى المركز لتقديم العون والمساعدة للمرضى والجوعى.