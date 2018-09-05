 ساعات في الجحيم عاشها مغاربة العالم بميناء الخزيرات ﻿
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ساعات في الجحيم عاشها مغاربة العالم بميناء الخزيرات

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 03:12 ساعات في الجحيم عاشها مغاربة العالم بميناء الخزيرات | مجتمع
ساعات في الجحيم عاشها مغاربة العالم بميناء الخزيرات
توصلت ''شوف تيفي '' بمجموعة من الصور تبرز المعاناة التي عاشها مغاربة العالم في وجهتهم نحو الضفة الأخرى، هربا من جحيم موانئ العبور شمال المملكة.

شوف تيفي

توصلت ''شوف تيفي '' بمجموعة من الصور تبرز المعاناة التي عاشها مغاربة العالم في وجهتهم نحو الضفة الأخرى، هربا من جحيم موانئ العبور شمال المملكة.

ويحكي شاهد عيان من مغاربة المهجر، في اتصال مع ''شوف تيفي'' أنهم عاشوا ليلة أمس الاثنين، ساعات في الجحيم، بميناء الخزيرات، ''aljazirase''، حيث اضطر مغاربة المهجر للانتظار من الساعة الـ7 إلى الساعة الـ3 صباحا.

وكان من المفترض أن تفصل ساعتان بين كل باخرة وأخرى، لكن وقع ما تم التخوف منه، حيث تطلب الانتظار حوالي 8 ساعات، قبل أن تزول الغمة، بتدخل البوليس الإسباني بعد تصاعد الاحتجاجات على المسؤولين،في الساعة 11ونصف، ويستدعي باخرة من ميناء طنجة لتقل الركاب حوالي الساعة الـ 3 صباحا، حسب الشاهد عيان دائما.

 

‫شوف تيفي

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