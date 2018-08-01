الشرطة القضائية بأكادير تحبط عملية تسليم شحنة هامة من المخدرات وتحجز مبلغ 40 مليون سنتيم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بأكادير، أوقفت يوم أمس شخصين يشتبه بتورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بأكادير، أوقفت يوم أمس شخصين يشتبه بتورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف المشتبه بهما، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على متن سيارة خفيفة، وذلك أثناء استعدادهما لتسلم شحنة من مخدر الشيرا تم استقدامها من طرف شخصين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة من حجز مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيما، يشتبه في كونه مبلغ الصفقة المذكورة، قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين بمدخل الطريق السيار بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وذلك عقب فرارهما بعد تعقبهما من طرف عناصر الشرطة.

وأضافت ذات المصادر، أن الشخصين الموقوفين يبلغان من العمر 27 و38 سنة، وأحدهما من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه في عدة قضايا للاتجار في المخدرات.

هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل إيقاف باقي المتورطين في هذه القضية.