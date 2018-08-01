زيارات تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمة والداخليات لضمان دخول مدرسي ناجح بجهة فاس مكناس ﻿

خص الدكتور محسن الزواق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس مرفوقا بالمديرة الإقليمية للوزارة بعمالة صفرو، عددا من المؤسسات التعليمية بزيارة تفقدية للوقوف على مدى جاهزيتها

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

خص الدكتور محسن الزواق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس مرفوقا بالمديرة الإقليمية للوزارة بعمالة صفرو، عددا من المؤسسات التعليمية بزيارة تفقدية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ، وضمان دخول مدرسي ناجح وفقا للتعليمات المولوية السامية ومخطط الوزارة المعنية، وتطلعات الأسر المغربية.

وقد وقف المدير الجهوي على أشغال سير مجموعة من المؤسسات التي عرفت إصلاحات هامة خلال شهري يوليوز وغشت، نذكر منها مؤسسة سيدي بنزكري، سيدي اخيار المركز، الوحدة، وداخلية مؤسسة مولاي علي الشريف بمدينة صفرو، وداخليتي ثانويتي محمد السادس ومحمد القري بالبهاليل.

كما سبق للمدير الجهوي المذكور أن عقد مجموعة من اللقاءات العملية مع المدراء الإقليميين بجهة فاس مكناس، ومجالس العمالات، لوضع برنامج استراتيجي عاجل، من أجل تجاوز مختلف الصعوبات والمشاكل التي شهدتها الساحة التعليمية بالجهة في السنوات الفارطة.