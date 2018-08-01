وكالة تابعة لــ''ستيام'' تتعرض للسطو من طرف مُلثمين بطانطان ﻿

تعرضت، مساء يوم أمس الإثنين، إحدى الوكالات التابعة لشركة النقل ''ستيام'' الكائنة بشارع الشاطئ بمدينة طانطان، ــ (تعرضت) ــ للسطو من طرف أشخاص ملثمين.

شــوف تيفي: طانطان

تعرضت، مساء يوم أمس الإثنين، إحدى الوكالات التابعة لشركة النقل ''ستيام'' الكائنة بشارع الشاطئ بمدينة طانطان، ــ (تعرضت) ــ للسطو من طرف أشخاص ملثمين.

وحسب مصادرنا، فإن أفراد العصابة الإجرامية تمكنوا من اقتحام الوكالة من الباب الخلفي وسرقة عدد من البضائع والإرساليات.

وأضافت ذات المصادر، أن أفراد تلك العصابة عمدوا إلى سرقة بعض البضائع والإرساليات من داخل الوكالة المذكورة، ما قد يثير غضب أصحابها زبناء ''ستيام''.

هذا، وفور علمها حلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، وقامت بالإجراءات اللازمة والبحث عن المشتبه فيهم، وهو ما أسفر عن إيقاف إثنين من المشتبه فيهم، فيما لازال البحث متواصل قصد القبض على باقي المشتبه فيهم.