ها المعقول..مغربي يفضح ما قام به مهاجرون مغاربة عائدون إلى أروبا وها أشنو دارو ﻿

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوره مواطن مغربي بمنطقة ''غرانادا'' الإسبانية التي تعتبر محطة وقوف للاستراحة، يحتوي على مشاهد غير أخلاقية ظهر من خلالها كمية كبيرة من الأزبال التي تم

شوف تيفي

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوره مواطن مغربي بمنطقة ''غرانادا'' الإسبانية التي تعتبر محطة وقوف للاستراحة، يحتوي على مشاهد غير أخلاقية ظهر من خلالها كمية كبيرة من الأزبال التي تم رميها في جنبات محطة الاستراحة الاسبانية.

وقال مصور الفيديو أن هذه المحطة تعرف ولوج المهاجرين المغاربة إليها، لأنها المكان الذي ينطلق منه المسافرون إلى كل من فرنسا وألمانيا وباقي المدن الإسبانية، لكن حسب مصور الفيديو فإن المغاربة الذي ولجوا هذه الساحة رموا فيها كمية هائلة من الأزبال لسلع لا توجد إلا في المغرب.

وتفاعل الفيسبوكيون مع هذا الفيديو رافضين رمي الأزبال في الأماكن العمومية سواء داخل المغرب أو خارجه، معتبرين أن هذا السلوك غير أخلاقي وغير حضاري.