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تعثر إطلاق مبادرة ''مليون محفظة'' للموسم الدراسي الحالي

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 02:12 تعثر إطلاق مبادرة مليون محفظة للموسم الدراسي الحالي | مجتمع
تعثر إطلاق مبادرة ''مليون محفظة'' للموسم الدراسي الحالي
لم تتوصل التنسيقيات الإقليمية لمبادرة ''مليون محفظة'' على مستوى العمالات والأقاليم إلى غاية أمس الاثنين، لم تتوصل بالمقررات المدرسية اللازمة لملإ محافظ التلاميذ.

شوف تيفي

لم تتوصل التنسيقيات الإقليمية لمبادرة ''مليون محفظة'' على مستوى العمالات والأقاليم إلى غاية أمس الاثنين، لم تتوصل بالمقررات المدرسية اللازمة لملإ محافظ التلاميذ.

وأفادت مصادر إعلامية، أن ''محمد الدردوري'' الوالي المنسق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجه تعليمات لتصحيح الوضع وتسريع عملية التزود بالمقررات، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناشرين.

ويعود سبب التأخير الحاصل، حسب ذات المصادر، في كون بعض المقررات المدرسية طرحت في السوق متأخرة دون أخرى، وبكميات تقل عن الحاجيات المبرمجة، خصوصا المقررات الخاصة بالمستوى الأول ابتدائي.

وأضافت المصادر، أنه سيتم ملاحقة الكتبيين المنخرطين في مبادرة ''مليون محفظة'' بغرامات ثقيلة، في حال عدم وفائهم بالتزاماتهم، تصل إلى 1% من قيمة الصفقة عن كل يوم تأخير، لتبلغ 10% خلال عشرة أيام، بموجب التعاقدات المبرمة مع الداخلية، حيث لا تتجاوز أقصاها 20 يوما بعد الحصول على الأمر بالخدمة “ordre de service” من العمالة، منبهة إلى أن هذه الغرامات تصبح نافذة بعد انتهاء آجال التوزيع الممنوحة إليهم من قبل العمالات.

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شوف تيفي المغرب تعليم عمالات مليون محفظة

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