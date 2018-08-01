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النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 02:06 النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة | دولي
النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة
طالبت النيابة العامة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضد الداعية سلمان العودة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى هزت الرأي العام العربي، حيث جاء ذلك خلال أول يوم لمحاكمة العودة، أمام المحكمة الجزائية

شوف تيفي

طالبت النيابة العامة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضد الداعية سلمان العودة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى هزت الرأي العام العربي، حيث جاء ذلك خلال أول يوم لمحاكمة العودة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الثلاثاء.

ويواجه العودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينهاالتحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.

وأكد عبدالله، نجل سلمان العودة تلك الأنباء، وقال إن الاتهامات الموجهة لوالده تتضمن تغريدات منتقدة للسلطة، وتأسيس منظمة في الكويت للدفاع عن النبي محمد.

ووصفت دانا أحمد، الناشطة في قضايا السعودية بمنظمة العفو الدولية، تلك التقارير بأنها ''اتجاه مقلق في المملكة، يبعث برسائل مفزعة، بأن التعبير والمعارضة السلمية ربما تقابل بعقوبة الإعدام''.

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