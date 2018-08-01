هذه رسالة وزارة التربية الوطنية لهيئة التدريس وجمعيات الآباء والتلاميذ المقبلين على الدخول المدرسي الجديد ﻿

تحت شعار ''مدرسة المواطنة''، هنأت وزارة التربية الوطنية كل التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأوليائهم بأرجاء المملكة متمنية للجميع عودة مباركة وموسما دراسيا حافلا بالمنجزات والمبادرات.

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تحت شعار ''مدرسة المواطنة''، هنأت وزارة التربية الوطنية كل التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأوليائهم بأرجاء المملكة متمنية للجميع عودة مباركة وموسما دراسيا حافلا بالمنجزات والمبادرات.

ودعا الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي التلميذات والتلاميذ إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط للقانون الداخلي للمؤسسات التعليمية والمثابرة من أجل النجاح في مسارهم الدراسي، علما بأن كافة نساء ورجال التربية والتكوين، مجندون من أجل استقبالهم في المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف الملائمة لتحفيزهم على البدل والعطاء، وهي مناسبة أيضا للتنويه بالمجهودات التي يقومون بها طيلة الموسم الدراسي خدمة للمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا.

وأضاف أن الوزارة حرصت بكل بنياتها، المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، على أن تحظى الأسر، من خلال الجمعيات الممثلة لها في المؤسسات التعليمية، بمكانتها المرموقة داخل المنظومة التربوية بما يمكنها من الاضطلاع الجيد بأدوارها والارتقاء بمساهماتها كشريك أساسي وفاعل في احتضان المدرسة المغربية وتطوير أدائها التربوي.

وأضاف أن النتائج الإيجابية التي تلمسها الوزارة في المؤسسات التعليمية التي تتمكن من بناء جسور قوية قائمة على التعاون والتواصل بينها وبين الأسر، أو تلك التي تعرف حضورا وازنا وانخراطا فعالا لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بين جنباتها، لتحفزنا وتدعونا إلى بذل مزيد من الجهد والطاقة لكي نرفع من مستوى قوة ومتانة العلاقة بين الطرفين، وأن نجعل منها علاقة ممأسسة داخل كل المؤسسات التعليمية، تنزيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي أوصت بإشراك الأسر في تدبير المؤسسة، عبر تمتين دور جمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ، وإرساء آليات تمكن الأسر من التتبع اليقظ لأبنائها ومواكبة تحصيلهم الدراسي والتكويني ودعمه.

ودعا أمزازي جمعيات الآباء والأمهات أن يكثفوا الجهود لدعم أنشطة المؤسسات التعليمية وتعبئة جميع الأسر حول مشاريعها والانفتاح أكثر على المدرسة والتواصل مع مدبريها وأطرها التربوية لضبط واستيعاب حاجيات وانشغالات المتعلمات والمتعلمين واستثمار الذكاء الجماعي لجميع مكونات المدرسة في مواجهة الإكراهات التي قد تطرح على صعيد المؤسسات التعليمية.

كما دعا كافة الأمهات والآباء إلى الانخراط في التطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018 لكون قطاع التربية والتكوين يحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس.