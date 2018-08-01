 هذه رسالة وزارة التربية الوطنية لهيئة التدريس وجمعيات الآباء والتلاميذ المقبلين على الدخول المدرسي الجديد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وكالة تابعة لــستيام تتعرض للسطو من طرف مُلثمين بطانطان | حوادث و حقوق

وكالة تابعة لــ''ستيام'' تتعرض للسطو من طرف مُلثمين بطانطان

ها المعقول..مغربي يفضح ما قام به مهاجرون مغاربة عائدون إلى أروبا وها أشنو دارو | مجتمع

ها المعقول..مغربي يفضح ما قام به مهاجرون مغاربة عائدون إلى أروبا وها أشنو دارو

تعثر إطلاق مبادرة مليون محفظة للموسم الدراسي الحالي | مجتمع

تعثر إطلاق مبادرة ''مليون محفظة'' للموسم الدراسي الحالي

النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة | دولي

النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة

بالفيديو..حمار رئيس وفاق سطيف يستفز الجماهير الودادية والطاوسي يعبر عن حبه للوداد | بووز

بالفيديو..''حمار'' رئيس وفاق سطيف يستفز الجماهير الودادية والطاوسي يعبر عن حبه للوداد

هذه رسالة وزارة التربية الوطنية لهيئة التدريس وجمعيات الآباء والتلاميذ المقبلين على الدخول المدرسي الجديد | مجتمع

هذه رسالة وزارة التربية الوطنية لهيئة التدريس وجمعيات الآباء والتلاميذ المقبلين على الدخول

خطير..حادثة سير مروعة بضواحي تارودانت وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..حادثة سير مروعة بضواحي تارودانت وها أشنو وقع

مثير وبالفيديو.. شوفوا كيفاش تمت سرقة طابليت على المباشر من قلب محل في كازا | مجتمع

مثير وبالفيديو.. شوفوا كيفاش تمت سرقة ''طابليت'' على المباشر من قلب محل في كازا

مثير..الأمن يطيح بصاحب الكتابات الحائطية المسيئة بمراكش | مجتمع

مثير..الأمن يطيح بصاحب الكتابات الحائطية المسيئة بمراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

هذه رسالة وزارة التربية الوطنية لهيئة التدريس وجمعيات الآباء والتلاميذ المقبلين على الدخول المدرسي الجديد

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 01:52 هذه رسالة وزارة التربية الوطنية لهيئة التدريس وجمعيات الآباء والتلاميذ المقبلين على الدخول المدرسي الجديد | مجتمع
هذه رسالة وزارة التربية الوطنية لهيئة التدريس وجمعيات الآباء والتلاميذ المقبلين على الدخول المدرسي الجديد
تحت شعار ''مدرسة المواطنة''، هنأت وزارة التربية الوطنية كل التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأوليائهم بأرجاء المملكة متمنية للجميع عودة مباركة وموسما دراسيا حافلا بالمنجزات والمبادرات.

شوف تيفي

تحت شعار ''مدرسة المواطنة''، هنأت وزارة التربية الوطنية كل التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأوليائهم بأرجاء المملكة متمنية للجميع عودة مباركة وموسما دراسيا حافلا بالمنجزات والمبادرات.

ودعا الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي التلميذات والتلاميذ إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط للقانون الداخلي للمؤسسات التعليمية والمثابرة من أجل النجاح في مسارهم الدراسي، علما بأن كافة نساء ورجال التربية والتكوين، مجندون من أجل استقبالهم في المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف الملائمة لتحفيزهم على البدل والعطاء، وهي مناسبة أيضا للتنويه بالمجهودات التي يقومون بها طيلة الموسم الدراسي خدمة للمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا.

وأضاف أن الوزارة حرصت بكل بنياتها، المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، على أن تحظى الأسر، من خلال الجمعيات الممثلة لها في المؤسسات التعليمية، بمكانتها المرموقة داخل المنظومة التربوية بما يمكنها من الاضطلاع الجيد بأدوارها والارتقاء بمساهماتها كشريك أساسي وفاعل في احتضان المدرسة المغربية وتطوير أدائها التربوي.

وأضاف أن النتائج الإيجابية التي تلمسها الوزارة في المؤسسات التعليمية التي تتمكن من بناء جسور قوية قائمة على التعاون والتواصل بينها وبين الأسر، أو تلك التي تعرف حضورا وازنا وانخراطا فعالا لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بين جنباتها، لتحفزنا وتدعونا إلى بذل مزيد من الجهد والطاقة لكي نرفع من مستوى قوة ومتانة العلاقة بين الطرفين، وأن نجعل منها علاقة ممأسسة داخل كل المؤسسات التعليمية، تنزيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي أوصت بإشراك الأسر في تدبير المؤسسة، عبر تمتين دور جمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ، وإرساء آليات تمكن الأسر من التتبع اليقظ لأبنائها ومواكبة تحصيلهم الدراسي والتكويني ودعمه.

ودعا أمزازي جمعيات الآباء والأمهات أن يكثفوا الجهود لدعم أنشطة المؤسسات التعليمية وتعبئة جميع الأسر حول مشاريعها والانفتاح أكثر على المدرسة والتواصل مع مدبريها وأطرها التربوية لضبط واستيعاب حاجيات وانشغالات المتعلمات والمتعلمين واستثمار الذكاء الجماعي لجميع مكونات المدرسة في مواجهة الإكراهات التي قد تطرح على صعيد المؤسسات التعليمية.

كما دعا كافة الأمهات والآباء إلى الانخراط في التطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018 لكون قطاع التربية والتكوين يحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الدخول المدرسي وزارة التربية الوطنية المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ها المعقول..مغربي يفضح ما قام به مهاجرون مغاربة عائدون إلى أروبا وها أشنو دارو | مجتمع

ها المعقول..مغربي يفضح ما قام به مهاجرون مغاربة عائدون إلى أروبا وها أشنو دارو

تعثر إطلاق مبادرة مليون محفظة للموسم الدراسي الحالي | مجتمع

تعثر إطلاق مبادرة ''مليون محفظة'' للموسم الدراسي الحالي

مثير وبالفيديو.. شوفوا كيفاش تمت سرقة طابليت على المباشر من قلب محل في كازا | مجتمع

مثير وبالفيديو.. شوفوا كيفاش تمت سرقة ''طابليت'' على المباشر من قلب محل في كازا

مثير..الأمن يطيح بصاحب الكتابات الحائطية المسيئة بمراكش | مجتمع

مثير..الأمن يطيح بصاحب الكتابات الحائطية المسيئة بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخطاط ينجا يوجه رسالة قوية لأعداء الوحدة الترابية | خارج البلاطو
منذ 46 دقيقة

الخطاط ينجا يوجه رسالة قوية لأعداء الوحدة الترابية

مواطنة تناشد الحموشي: شرملو ليا بنتي وبغيت حقي.. | حالة خاصة

مواطنة تناشد الحموشي: ''شرملو ليا بنتي وبغيت حقي..''

خبر اليوم: تفاصيل مثيرة عن تعرض الحكم اليعقوبي لحادث خطير بعد مباراة الرجاء وشباب أطس خنيفرة | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل مثيرة عن تعرض الحكم اليعقوبي لحادث خطير بعد مباراة الرجاء وشباب أطس خنيفرة

فيديو من أمام المحكمة الإبتدائية بالبيضاء..حقوقيون وجمعويون يتضامنون مع أبناء أرملة الرياضي الراحل مجيد قبل النطق بالحكم في حق ولد الفشوش | خارج البلاطو

فيديو من أمام المحكمة الإبتدائية بالبيضاء..حقوقيون وجمعويون يتضامنون مع أبناء أرملة الرياضي الراحل ''مجيد'' قبل النطق بالحكم في حق ''ولد الفشوش''

﻿

آخر المستجدات

وكالة تابعة لــستيام تتعرض للسطو من طرف مُلثمين بطانطان | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

وكالة تابعة لــ''ستيام'' تتعرض للسطو من طرف مُلثمين بطانطان

ها المعقول..مغربي يفضح ما قام به مهاجرون مغاربة عائدون إلى أروبا وها أشنو دارو | مجتمع

ها المعقول..مغربي يفضح ما قام به مهاجرون مغاربة عائدون إلى أروبا وها أشنو دارو

تعثر إطلاق مبادرة مليون محفظة للموسم الدراسي الحالي | مجتمع

تعثر إطلاق مبادرة ''مليون محفظة'' للموسم الدراسي الحالي

النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة | دولي

النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.