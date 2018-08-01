حادثة سير خطيرة تودي بحياة طفل ذو ثلاث سنوات وها أشنو وقع ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة الدار البيضاء وآسفي وبالضبط بالقرب من محطة ''كبور العساس'' التابعة إقليميا لمدينة آسفي اليوم الثلاثاء حوالي الساعة السادسة مساء، حادثة سير خطيرة أودت

شوف تيفي

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة الدار البيضاء وآسفي وبالضبط بالقرب من محطة ''كبور العساس'' التابعة إقليميا لمدينة آسفي اليوم الثلاثاء حوالي الساعة السادسة مساء، حادثة سير خطيرة أودت بحياة طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات.

وحسب مصدر''شوف تيفي'' فقد أصيب باقي الركاب بجروح طفيفة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة آسفي، حيث يعود السبب الرئيسي حسب ذات المصدر إلى انفجار عجلة السيارة.

هذا وقد باشرت عناصر الدرك الملكي لـ ''جمعة اسحايم'' الإجراءات اللازمة لتحديد الأسباب والمسؤوليات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.