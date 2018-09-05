 لأول مرة...بشرى لحاملي البكالوريا ''القديمة'' يمكنكم التسجيل بالكلية ﻿
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لأول مرة...بشرى لحاملي البكالوريا ''القديمة'' يمكنكم التسجيل بالكلية

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 00:49 لأول مرة...بشرى لحاملي البكالوريا القديمة يمكنكم التسجيل بالكلية | مجتمع
لأول مرة...بشرى لحاملي البكالوريا ''القديمة'' يمكنكم التسجيل بالكلية
وأخيرا وبعد انتظار طويل، أصبح بإمكان الطلبة الحاصلين على بكالوريا القديمة أي ما قبل 2018، التسجيل بكليات المملكة.

شوف تيفي

وأخيرا وبعد انتظار طويل، أصبح بإمكان الطلبة الحاصلين على بكالوريا القديمة أي ما قبل 2018، التسجيل بكليات المملكة.

الخبر جاء في إعلان خاص لإدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، حيث سيشرع في عملية وضع طلبات التسجيل لأول مرة، باك ما قبل 2018 بشبابيك شؤون الطلبة، من 13 إلى 21 شتنبر من العام الجاري.

ورغم أن القانون لا يمنع التسجيل بباك ''قديم''، إلا أن إدارات الكلية، كانت تتعسف وتشتط في استعمالها لسلطتها الإدارية، حارمة آلاف الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم، حيث سبق أن قضت محاكم المملكة بعدم قانونية رفض التسجيل بـ ''الباك القديم''، ولكن لا حياة لمن تنادي.

ويمكن للطلبة المهتمين سحب نسختين من استمارة التسجيل القبلي عبر الرابط أسفله:

المرفقات:رابط الإعلان
https://preinscription.umi.ac.ma/

 

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