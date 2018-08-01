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خاص لعشاق المباني التاريخية والمواقع الأثرية..هذا هو توقيت زيارتها

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 00:36 خاص لعشاق المباني التاريخية والمواقع الأثرية..هذا هو توقيت زيارتها | اقتصاد
خاص لعشاق المباني التاريخية والمواقع الأثرية..هذا هو توقيت زيارتها
كشفت وزارة الثقافة والاتصال أن الفترة الممتدة من التاسعة صباحا إلى الثامنة ليلا بدون انقطاع عن طريق المناوبة، ستكون متاحة أمام الجميع لزيارة المواقع والمآثر التاريخية، مع التأكيد على السهر على

شوف تيفي

كشفت وزارة الثقافة والاتصال أن الفترة الممتدة من التاسعة صباحا إلى الثامنة ليلا بدون انقطاع عن طريق المناوبة، ستكون متاحة أمام الجميع لزيارة المواقع والمآثر التاريخية، مع التأكيد على السهر على مراقبة انضباط القباض والمكلفين بالحراسة حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه.

وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة على مواكبة ظروف استقبال الزوار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبالهم، وكذا احترام توقيت العمل بالمباني التاريخية والمواقع الأثرية.

ويأتي فتح هذه المواقع التاريخية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة، لتثمين التراث الثقافي وإعطائه مكانته اللائقة في دينامية التنمية التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات

ومن جهة أخرى، تؤكد الوزارة حرصها الدائم على تتبع وضعية هذه المباني والمواقع، بتنسيق تام مع المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة، للرفع من جاذبيتها وتمكينها من جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة لهذا الغرض.

 

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