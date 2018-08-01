بشراكة مع Ocp : مدرسة ''1337'' لتأطير التلاميذ والطلبة في مجال المعلوميات والبرمجة بمدينة خريبكة ﻿

قام يومه الثلاثاء وفد من الصحافيين بزيارة لمدرسة ''1337'' المتواجدة بمدينة خريبكة، والتي تهدف إلى تأطير الطلبة والتلاميذ في مجال البرمجة المعلوماتية، على مساحة قدرها 4000 متر مربع، المفتوحة في وجوههم

شوف تيفي: ع. رموحي

قام يومه الثلاثاء وفد من الصحافيين بزيارة لمدرسة ''1337'' المتواجدة بمدينة خريبكة، والتي تهدف إلى تأطير الطلبة والتلاميذ في مجال البرمجة المعلوماتية، على مساحة قدرها 4000 متر مربع، المفتوحة في وجوههم طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة على 24.

وتهدف هذه المدرسة التي جاءت نتيجة شراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط و مدرسة ''42'' المتواجدة بباريس، إلى العمل على تأطير التلاميذ في المجالات التقنية التي من الممكن أن يواجهوا صعوبات في التعامل معها، بالاعتماد على أنفسهم عبر إيجاد حلول للمشاكل التقنية والمعلوماتية.

كما تهدف هذه المدرسة إلى مد يد المساعدة لبعض التلاميذ غير المحظوظين من أجل متابعة دراستهم بإحدى المدارس المخصصة للمهندسين أو لتلاميذ غير متوفرين على إمكانيات مادية لاستكمال تعليمهم في إحدى المدارس الخصوصية.

ولولوج المدرسة فيجب اتباع مجموعة من المراحل منها أن على التلاميذ أن يجتازوا امتحانا عبر الأنترنت المخصص للمدرسة، ثم اتباع مجموعة من المراحل والخطوات الأخرى ثم اجتياز ما يسمى ''المسبح'' الذي هو عبارة عن امتحان في مدة شهر كامل لانتقاء أحسن التلاميذ المجتازين له.

و مدرسة ''1337'' لا تعتمد على السنوات الدراسية، وإنما على المراحل، بجمع النقاط الخاصة بالامتحانات، ومن الممكن أن يجتاز المتفوقون فقط جميع المراحل في ظرف أقل من ثلاث سنوات، ويمكن أن تكون أكثر حسب القدرة الشخصية لكل فرد.

أما فيما يخص القدرة الاستيعابية لمدرسة ''1337''، فهي تتوفر على 300 حاسوب ''أيماك ''من النوع الجيد والذي يمكن أن يستعمله مجموعة متكونة من أربعة أفراد، إضافة إلى بعض الأماكن المجهزة بألعاب ترفيهية والتي تسمح للتلاميذ والطلاب بالاسترخاء والتخلص من ضغوط ساعات طويلة من العمل.