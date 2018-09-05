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عاجل وبالصور..حادثة سير جد مروعة وسط البيضاء

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 23:45 عاجل وبالصور..حادثة سير جد مروعة وسط البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..حادثة سير جد مروعة وسط البيضاء
شهد الحي المحمدي بالبيضاء وبالتحديد بالمنطقة القريبة من ملعب العربي الزاولي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام سيارة فاخرة رباعية الدفع من نوع ''أودي''، بسيارة أجرة

''شوف تيفي''

شهد الحي المحمدي بالبيضاء وبالتحديد بالمنطقة القريبة من ملعب العربي الزاولي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام سيارة فاخرة رباعية الدفع من نوع ''أودي''، بسيارة أجرة صغيرة.

وأوضح مصدر مطلع أن السيارة الفاخرة كانت تسير بسرعة جنونية، قبل أن تصطدم بقوة كبيرة بسيارة الأجرة، ما تسبب في إصابة السائقين بجروج جد خطيرة، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية جسيمة بالسيارتين.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا بعد معاينة حجم الخسائر المادية، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي الإسعافات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي سيارة الأجرة مستشفى محمد الخامس

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