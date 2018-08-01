 عاجل.. فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب ﻿
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عاجل.. فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 23:41 عاجل.. فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب | مجتمع
عاجل.. فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم

شوف تيفي

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وتداولته تطبيقات الهاتف المحمول، يظهر فيه مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 سنة وهو بصدد القيام بأفعال وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي.

وأضاف البلاغ أنه يجري حاليا البحث والتحري حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها.

 

‫شوف تيفي

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اعتقال مواطن فرنسي مراكش العلم المغربي شوف تيفي المغرب

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