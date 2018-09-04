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بالفيديو والصور.. نايضة بالمعقول في الدورة الاستثنائية لمقاطعة اليوسفية بالرباط وها أشنو وقع

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 23:12 بالفيديو والصور.. نايضة بالمعقول في الدورة الاستثنائية لمقاطعة اليوسفية بالرباط وها أشنو وقع | مجتمع
بالفيديو والصور.. نايضة بالمعقول في الدورة الاستثنائية لمقاطعة اليوسفية بالرباط وها أشنو وقع
عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي عقدت بمقاطعة اليوسفية بالرباط أعمال شغب من طرف بعض المستشارين، حيث حضرت إليها فعاليات من المجتمع المدني، الشيء الذي أثار حفيظة المستشارين.

شوف تيفي

عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي عقدت بمقاطعة اليوسفية بالرباط أعمال شغب من طرف بعض المستشارين، حيث حضرت إليها فعاليات من المجتمع المدني، الشيء الذي أثار حفيظة المستشارين.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن أحد المستشارين المسمى "ش.ن" رمى بقنينة ماء جهة المواطنين الذين حضروا الدورة، وتلفظ بكلام نابي اتجاههم بدون وجه حق.

فعاليات المجتمع المدني لم تستسغ الأمر قدمت شكاية شفهية إلى الباشا الذي وعد بكتابة تقرير مفصل عن الواقعة، داعيا فعاليات المجتمع بالقيام بالأمور القانونية حول الواقعة.

ليس هذا فحسب، بل بعد أن صعدوا مرة أخرى إلى مكان عقد الدورة، اعتدى مستشار جماعي آخر يدعى " ب.س" على أحد المواطنين ورئيس جمعية مدنية يدعى "ا.أ" الذي حرر شكاية في الواقعة، وحصل على شهادة طبية مدتها 23 يوما.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر لن يقف عند هذا الحد بل سيتخطاه إلى تنظيم وقفة احتجاجية واسعة أمام المقاطعة، وتوقيع عريضة احتجاج من طرف فعاليات المجتمع المدني.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عريضة دورة اعتداء مستشار اليوسفية الرباط المغرب شوف تيفي

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