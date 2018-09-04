 وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون يشيد بالآفاق الواعدة للتنمية السوسيو اقتصادية بالصحراء المغربية ﻿
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وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون يشيد بالآفاق الواعدة للتنمية السوسيو اقتصادية بالصحراء المغربية | بوليتيك

وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون يشيد بالآفاق الواعدة للتنمية السوسيو اقتصادية

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وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون يشيد بالآفاق الواعدة للتنمية السوسيو اقتصادية بالصحراء المغربية

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 22:49 وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون يشيد بالآفاق الواعدة للتنمية السوسيو اقتصادية بالصحراء المغربية | بوليتيك
وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون يشيد بالآفاق الواعدة للتنمية السوسيو اقتصادية بالصحراء المغربية
أشادت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون ، ''باتريسا لالوند''، ممثلة مجموعة ''تحالف الليبراليين الديموقراطيين من أجل أوروبا'' بالبرلمان الأوربي، بالاجتماع الذي وصفته بالإيجابي

شــوف تيفي: يحيى الغليظ

 

أشادت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور الداخلة والعيون ، "باتريسا لالوند"، ممثلة مجموعة "تحالف الليبراليين الديموقراطيين من أجل أوروبا" بالبرلمان الأوربي، بالاجتماع الذي وصفته بالإيجابي والبناء، ويشرع الباب لآفاق واعدة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمنطقة، خاصة بعد المعطيات والشروحات الوافية المقدمة من طرف منتخبي جهات الأقاليم الصحراوية المغربية، والمتعلقة بتحفيز الإقتصادي الجهوي.

وأشادت رئيسة الوفد الأوروبي أيضاً بالأجواء الإيجابية التي طبعت اللقاء الذي جمعها مع مُنتخبي الأقاليم الصحراوية المغربية، وكذا فعاليات جمعوية مدنية معنية بالأمر؛ كما أعرب أعضاؤه عن دهشتهم بالطفرة التنموية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

من جهته، نوه رئيس مجلس جهة العيون "حمدي ولد الرشيد" بالأجواء التي طبعت الإجتماع وأعضاء لجنة التجارة الخارجية عن البرلمان الأوروبي، وكذا مخرجات اللقاء الذي شكل سانحة هامة لبسط مختلف القضايا الاقتصادية بشكل جلي وبلغة واضحة، ترفع كافة جوانب الغموض لدى صانع القرار السياسي الأوروبي، حول آليات وسبل توجيه العائدات المالية للاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري لصالح التنمية بالمنطقة على صعيد الأقاليم الأربعة لجهة العيون الساقية الحمراء.

كما أكد ولد الرشيد، على أن تعميق الشراكة المتقدمة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والتاريخ الكبير المشترك بين الجانبين، أهم بكثير من بنود الاتفاق وتفاصيله، لافتاً إلى أن مجلس الجهة الذي شارك بكافة جلسات التشاور قد صادق في دورته الاستثنائية المنعقدة بحر الأسبوع الماضي وبالإجماع على إيجابية الأثار المتمخضة عن الإتفاق بالنسبة للساكنة.

ومن جهته أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، "الخطاط ينجا"، أن لقائه بوفد البرلمان الأوروبي عرف الكثير من المداخلات صبّت في مجملها على أن إتفاقية الصيد البحري واتفاقية الفلاحة، هي اتفاقيات مهمة للجهة وإقتصادها؛ كما أنه يجب الإسراع في التوقيع على هذه الاتفاقيات، بهدف دعم شباب الجهة الذي يشتغل في القطاعين.

وأشار "الخطاط ينجا"، إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يراعي أهمية استفادة شباب الجهة بنفس الشروط التفضيلية التي تستفيد منها الجهات الأخرى فيما يخص الإعفاء الجمركي حتى يتسنى لهم مواكبة الاقتصاد الوطني دون أي إكراهات.

وسيغادر وفد البرلمان الأوروبي مدينة العيون، صباح يوم غد الأربعاء، وذلك بعد نهاية جولته العملية المتمثلة في عقد سلسلة من اللقاءات مع منتخبي جهات الصحراء العيون والداخلة، وكذا الوقوف عن كثب على مشاريع تنموية واعدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والاستماع إلى آراء عدة فعاليات من المجتمع المدني المعنية بالأمر.

كما أكدت رئيسة بعثة "إينتا" عن البرلمان الأوروبي، أنه لم يحسم بعد في موعد التصويت على اتفاق الصيد البحري المبرم بين الرباط وبروكسيل، مرجحة في ردها على سؤال للصحافة أن تطرح بنود الاتفاق الجديد للتصويت نهاية شهر دجنبر المقبل أو بداية شهر يناير 2019.

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