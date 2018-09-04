بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل ''محمد زينون'' بعد عودته لمنزل والديه ﻿

حظي الشاب الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة ''محمد زينون'' باستقبال رسمي من طرف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية

شوف تيفي:الدشيرة الجهادية

حظي الشاب الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة ''محمد زينون'' باستقبال رسمي من طرف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية ''رمضان بوعشرة'' وذلك للاطمئنان على حالته ، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له ومؤزارته في محنته.

ويأتي هذا الاستقبال بعد المبادرة التي أقدم عليها ثلة من الشباب والجمعويون بمدينة الدشيرة، وذلك بإرجاعهم الشاب لمنزل والديه عن طريق الانتقال لمدينة مراكش ليلة أمس رفقة والدته.

وأكد ''بوعشرة'' خلال لقائه بالشاب والمساهمين في عودته لمسقط رأسه أنه سيخصص التفاتة خاصة لزينون، وسيجري اتصالات مع أحد الأطباء النفسانيين من أجل تتبع حالته وعلاجه وإخضاعه لحصص المعالجة النفسية بعد الأزمة التي ألمت به وجعلته يغادر المنزل.

وأضاف ذات المتحدث، أن الشاب يتمتع بموهبة فريدة من نوعها في الغناء، وسيعمل على تقديم الدعم المادي له أيضا من هذه الناحية لاستغلالها في أشياء تعود عليه بالنفع، وكذا من أجل راحته النفسية.