المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل ﻿

من المنتظر أن ينعقد مجلس حكومي يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد زوال يوم الخميس 6 شتنبر، يتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مقترح خطة عمل

شوف تيفي

من المنتظر أن ينعقد مجلس حكومي يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد زوال يوم الخميس 6 شتنبر، يتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مقترح خطة عمل خاصة للنهوض بقطاع الإسكان، حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه قبل قليل.



ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يحدد شروط وأشكال مشاركة المملكة المغربية في الشراكة من أجل البحث والابتكار في المنطقة المتوسطية (PRIMA)، الموقع ببروكسيل في 10 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، على أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.