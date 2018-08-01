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قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 22:01 قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني | حوادث و حقوق
قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني
حاول انفصالي ممن شغلوا مناصب قيادية في جبهة البوليساريو التسلل إلى المغرب عبر موريتانيا بجواز سفر إسباني، يوم الاثنين، قبل أن تعيده شرطة الحدود المغربية إلى موريتانيا عبر معبر ''بير غندوز''.

"شوف تيفي"

 

حاول انفصالي ممن شغلوا مناصب قيادية في جبهة البوليساريو التسلل إلى المغرب عبر موريتانيا بجواز سفر إسباني، يوم الاثنين، قبل أن تعيده شرطة الحدود المغربية إلى موريتانيا عبر معبر "بير غندوز".

وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد نقلت مصادر موريتانية أن الانفصالي الذي شغل في السابق لسنوات منصب قائد لدى ما يسمى بجبهة البوليساريو بالمنطقة العسكرية أعيد إلى مدينة نواذيبو الموريتانية، بعدما حاول دخول المغرب بجواز سفر إسباني الذي لا يحتاج حامله إلى تأشيرة الدخول إلى الأراضي المغربية.


وقالت المصادر ذاتها، إن المعني بالأمر يبلغ من العمر 60 عاما وهو من الموالين لجبهة البوليساريو ويعيش في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جواز سفر مخيمات تندوف موريتانية البوليساريو

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