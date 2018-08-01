لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G ﻿

تمكن إنوي من تحقيق أول ربط نقال بصبيب 1 جيغابايت في الثانية 1Gbps في المغرب، هذا الإنجاز التكنولوجي تحقق بفضل متانة شبكة إنوي التي توجت الأفضل في السنة بالمغرب وقدرتها الكبيرة على التطور.

شوف تيفي

تمكن إنوي من تحقيق أول ربط نقال بصبيب 1 جيغابايت في الثانية 1Gbps في المغرب، هذا الإنجاز التكنولوجي تحقق بفضل متانة شبكة إنوي التي توجت الأفضل في السنة بالمغرب وقدرتها الكبيرة على التطور.

هذا ويواصل إنوي ابتكاراته بشروعه في عملية الانتقال صوب الـ 5G من خلال تطوير شبكته إلى4.5G ، وهذا سيخول للمستعملين الاستفادة على هواتفهم النقالة من صبيب يعادل صبيب الألياف البصرية.

وبهذا الخصوص أعلنت فدوى العروسي مديرة مصلحة الأداء والتخطيط لدى إنوي، خلال ندوة صحفية نظمتها مساء يومه الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن هذا التطور مكن الفاعل من تحقيق صبيب 1 جيغابايت في الثانية على الهاتف النقال وهذه سرعة هائلة توازي أفضل ما وصلت إليه المعايير الدولية مع الـ 4.5G .

وأَضافت ذات المتحدثة، أن أعمال ومشاريع شركة الاتصالات تندرج كلها في إطار رؤية موحدة « الإنترنيت للجميع » غايتها هي تمكين أكبر عدد من المغاربة خواصا ومهنيين من اعتماد التكنولوجيا في كل مجالات الحياة اليومية حتى يكون بمقدورهم التواصل، التعلم،الترفيه،التبادل والأعمال، وابتداء من نهاية سنة 2018 سيمكن إنوي من الانتقال إلى FULL 4G وسيخول كل واحد من لواقط الفاعل الوصول إلى خدمات الإنترنيت النقال ذي الصبيب العالي وبالتالي تغطية 94 بالمائة من سكان المغرب .