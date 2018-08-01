 لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل محمد زينون بعد عودته لمنزل والديه | مجتمع

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل ''محمد زينون'' بعد عودته لمنزل

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل | بوليتيك

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني | حوادث و حقوق

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G | اقتصاد

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G

بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي | بوليتيك

بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب | دولي

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات | بوليتيك

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 21:34 لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G | اقتصاد
لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G
تمكن إنوي من تحقيق أول ربط نقال بصبيب 1 جيغابايت في الثانية 1Gbps في المغرب، هذا الإنجاز التكنولوجي تحقق بفضل متانة شبكة إنوي التي توجت الأفضل في السنة بالمغرب وقدرتها الكبيرة على التطور.

شوف تيفي

 

تمكن إنوي من تحقيق أول ربط نقال بصبيب 1 جيغابايت في الثانية 1Gbps في المغرب، هذا الإنجاز التكنولوجي تحقق بفضل متانة شبكة إنوي التي توجت الأفضل في السنة بالمغرب وقدرتها الكبيرة على التطور.

هذا ويواصل إنوي ابتكاراته بشروعه في عملية الانتقال صوب الـ 5G من خلال تطوير شبكته إلى4.5G ، وهذا سيخول للمستعملين الاستفادة على هواتفهم النقالة من صبيب يعادل صبيب الألياف البصرية.

وبهذا الخصوص أعلنت فدوى العروسي مديرة مصلحة الأداء والتخطيط لدى إنوي، خلال ندوة صحفية نظمتها مساء يومه الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن هذا التطور مكن الفاعل من تحقيق صبيب 1 جيغابايت في الثانية على الهاتف النقال وهذه سرعة هائلة توازي أفضل ما وصلت إليه المعايير الدولية مع الـ 4.5G .

وأَضافت ذات المتحدثة، أن أعمال ومشاريع شركة الاتصالات تندرج كلها في إطار رؤية موحدة « الإنترنيت للجميع » غايتها هي تمكين أكبر عدد من المغاربة خواصا ومهنيين من اعتماد التكنولوجيا في كل مجالات الحياة اليومية حتى يكون بمقدورهم التواصل، التعلم،الترفيه،التبادل والأعمال، وابتداء من نهاية سنة 2018 سيمكن إنوي من الانتقال إلى FULL 4G وسيخول كل واحد من لواقط الفاعل الوصول إلى خدمات الإنترنيت النقال ذي الصبيب العالي وبالتالي تغطية 94 بالمائة من سكان المغرب .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اقتصاد إنوي المغرب 4.5G

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يجدد القطارات الجهوية | اقتصاد

بالفيديو.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يجدد القطارات الجهوية

الصين تدعم إفريقيا بـ 60 مليار دولار | اقتصاد

الصين تدعم إفريقيا بـ 60 مليار دولار

موروكومول يعطي أروع انطلاقة للدخول المدرسي | اقتصاد

موروكومول يعطي أروع انطلاقة للدخول المدرسي

بيجو يحتل المركز الثالث في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية بالمغرب | اقتصاد

بيجو يحتل المركز الثالث في سوق السيارات الخاصة والسيارات التجارية بالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ضحايا هجوم عصابة إجرامية على طوبيس فكازا يكشفون تفاصيل خطيرة ! | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

ضحايا هجوم عصابة إجرامية على ''طوبيس'' فكازا يكشفون تفاصيل خطيرة !

تفاصيل مثيرة عن مصطلحات الدارجة وعبارات غريبة والبغرير في كتاب مدرسي | خارج البلاطو

تفاصيل مثيرة عن مصطلحات الدارجة وعبارات ''غريبة'' و''البغرير'' في كتاب مدرسي

فيديو جد خطير..عصابة هجمات على طوبيس فكازا | قنوات أخرى

فيديو جد خطير..عصابة هجمات على طوبيس فكازا

غياب الجماهير عن تذاكر مباراة المغرب و ملاوي خلال اليوم الاول | خارج البلاطو

غياب الجماهير عن تذاكر مباراة المغرب و ملاوي خلال اليوم الاول

﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل محمد زينون بعد عودته لمنزل والديه | مجتمع
منذ 5 دقائق

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل ''محمد زينون'' بعد عودته لمنزل

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل | بوليتيك

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني | حوادث و حقوق

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G | اقتصاد

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.