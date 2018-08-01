بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي ﻿

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكل من أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتاريخ 28 غشت 2018 وعزيز هناوي الكاتب العام للمرصد بتاريخ 3 شتنبر 2018 في موضوع شكاية تقدمت

"شوف تيفي"

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكل من أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتاريخ 28 غشت 2018 وعزيز هناوي الكاتب العام للمرصد بتاريخ 3 شتنبر 2018 في موضوع شكاية تقدمت بها "جمعية أفريكا لحقوق الإنسان " لوزير العدل بتاريخ 8 مارس 2018، تتهمهما بالإدلاء بتصريحات حول وفاة كل من وزير الدولة السابق عبد الله باها، وأحمد الزايدي القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك حسب ما كشف عنه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من خلال بلاغ نشره عبر صفحته أول أمس الاثنين.

وأوضح المرصد أن الشكاية المقدمة من طرف جمعية أفريكا لحقوق الإنسان"، نسبت فيها تصريحات "مُحرّفة" لـ "ويحمان" مفادها أن " المرحومين أحمد الزايدي وعبد الله باها قُتلا من قبل "عصابات صهيونية" و أن ويحمان وهناوي مُهدَّدان بالقتل من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية...".



وأكد المرصد أن استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكل من ويحمان وهناوي، جاء بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط.