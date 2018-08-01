 بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل محمد زينون بعد عودته لمنزل والديه | مجتمع

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل ''محمد زينون'' بعد عودته لمنزل

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل | بوليتيك

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني | حوادث و حقوق

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G | اقتصاد

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G

بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي | بوليتيك

بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد حادث انقلاب سيارة السائح السعودي بطنجة

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب | دولي

عاجل..تعديل حكومي في الحكومة الفرنسية وسط تدني شعبية الرئيس الشاب

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات | بوليتيك

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الشابين اللي بغاو يحرڭو بدراجة مائية بالفنيدق +صور حصرية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 21:28 بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي | بوليتيك
بأمر من وكيل الملك..فتح تحقيق بخصوص تصريحات مثيرة حول وفاة باها والزايدي
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكل من أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتاريخ 28 غشت 2018 وعزيز هناوي الكاتب العام للمرصد بتاريخ 3 شتنبر 2018 في موضوع شكاية تقدمت

"شوف تيفي"

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكل من أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتاريخ 28 غشت 2018 وعزيز هناوي الكاتب العام للمرصد بتاريخ 3 شتنبر 2018 في موضوع شكاية تقدمت بها "جمعية أفريكا لحقوق الإنسان " لوزير العدل بتاريخ 8 مارس 2018، تتهمهما بالإدلاء بتصريحات حول وفاة كل من وزير الدولة السابق عبد الله باها، وأحمد الزايدي القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك حسب ما كشف عنه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من خلال بلاغ نشره عبر صفحته أول أمس الاثنين.

وأوضح المرصد أن الشكاية المقدمة من طرف جمعية أفريكا لحقوق الإنسان"، نسبت فيها تصريحات "مُحرّفة" لـ "ويحمان" مفادها أن " المرحومين أحمد الزايدي وعبد الله باها قُتلا من قبل "عصابات صهيونية" و أن ويحمان وهناوي مُهدَّدان بالقتل من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية...".


وأكد المرصد أن استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكل من ويحمان وهناوي، جاء بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفرقة الوطنية الحركة الأمازيغية الدار البيضاء أحمد ويحمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل | بوليتيك

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات | بوليتيك

لا عدواة في السياسة.. تحالف غريب بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بالانتخابات

عاجل.. الصحافيون المغاربة لن يحضروا جلسة محاكمتهم في باريس وهذا هو موقف وزيرة العدل الفرنسية من قضية الضابط السابق أديب | بوليتيك

عاجل.. الصحافيون المغاربة لن يحضروا جلسة محاكمتهم في باريس وهذا هو موقف وزيرة العدل الفرنسية من قضية ''الضابط السابق '' أديب

إضراب واعتصام وطني في قطاع الصحة اليوم وغذا الأربعاء | بوليتيك

إضراب واعتصام وطني في قطاع الصحة اليوم وغذا الأربعاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ضحايا هجوم عصابة إجرامية على طوبيس فكازا يكشفون تفاصيل خطيرة ! | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

ضحايا هجوم عصابة إجرامية على ''طوبيس'' فكازا يكشفون تفاصيل خطيرة !

تفاصيل مثيرة عن مصطلحات الدارجة وعبارات غريبة والبغرير في كتاب مدرسي | خارج البلاطو

تفاصيل مثيرة عن مصطلحات الدارجة وعبارات ''غريبة'' و''البغرير'' في كتاب مدرسي

فيديو جد خطير..عصابة هجمات على طوبيس فكازا | قنوات أخرى

فيديو جد خطير..عصابة هجمات على طوبيس فكازا

غياب الجماهير عن تذاكر مباراة المغرب و ملاوي خلال اليوم الاول | خارج البلاطو

غياب الجماهير عن تذاكر مباراة المغرب و ملاوي خلال اليوم الاول

﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل محمد زينون بعد عودته لمنزل والديه | مجتمع
منذ 5 دقائق

بالصورة.. رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يستقبل الشاب المثير للجدل ''محمد زينون'' بعد عودته لمنزل

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل | بوليتيك

المجلس الحكومي يناقش خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان يوم الخميس المقبل

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني | حوادث و حقوق

قيادي سابق في البوليساريو حاول دخول المغرب بجواز إسباني

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G | اقتصاد

لأول مرة في المغرب.. إنوي ينتقل من الـ 4G إلى 4.5G في انتظار 5G

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.